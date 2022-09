Gia Lai: Tạm giữ 4.208 trang sức chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

(GLO)- Trong quá trình kiểm tra xe tải BKS 63C-084.41 đang dừng đỗ trước cổng chợ Chư Sê (thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai), lực lượng Quản lý Thị trường đã phát hiện và niêm phong 4.208 sản phẩm gồm nhẫn, bông tai, mặt dây chuyền… do chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh nguồn tapchicongthuong.vn

Theo đó, ngày 31-8, Đội Quản lý Thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường Gia Lai phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy Công an huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra phương tiện nói trên. Được biết, chiếc xe tải do ông Bùi Hữu Phước điều khiển. Số trang sức nêu trên có mã ký hiệu sản phẩm là NMJ610 do Cơ sở gia công vàng bạc Ngọc Minh (Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) gia công để đưa đi giao cho các tiệm vàng tại huyện Chư Sê.

Hiện tại, Đội Quản lý Thị trường số 4 tiếp tục niêm phong và tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh, làm rõ.

PHƯƠNG VI