(GLO)- Bộ Giao thông-Vận tải trả lời cử tri Gia Lai về thi công Dự án nâng cấp quốc lộ 19.



Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời cử tri Gia Lai về tiêu chí phân loại hộ nghèo, cận nghèo



Kiến nghị



Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Dự án nâng cấp quốc lộ 19) đang thi công đoạn qua huyện Đak Đoa, Đak Pơ bị ảnh hưởng do tình trạng trước nhà bị chắn bởi công trình mương nước quá cao, chưa kết nối với các tuyến đường dân sinh hiện trạng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; việc thi công ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của người dân, chưa đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải (GT-VT) chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, hạn chế ảnh hưởng đến người dân và đảm bảo an toàn giao thông.



Trả lời



Trước tiên, Bộ GT-VT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GT-VT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GT-VT xin trả lời như sau:



Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, quốc lộ 19 vốn vay WB (sau đây viết tắt là Dự án) là một trong các dự án quan trọng được đầu tư nhằm góp phần nâng cao năng lực vận hành, khai thác, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 19. Sau khi Dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối hệ thống giao thông khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung và kết nối với các nước bạn Lào, Campuchia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đối với đoạn tuyến đi qua địa phận các huyện Đak Đoa, Đak Pơ thuộc các gói thầu XL-03, XL-04A, hiện nay đang được các nhà thầu khẩn trương triển khai một số hạng mục như: thi công hệ thống rãnh dọc, cống ngang, cầu, nền đường... Trong quá trình triển khai, Bộ GT-VT đã tập trung chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu thi công cuốn chiếu theo từng hạng mục, từng đoạn tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tiến độ yêu cầu.



1. Về việc tình trạng trước nhà bị chắn bởi công trình mương nước quá cao: Do Dự án đi qua khu vực đồi núi, đặc thù địa hình khu vực rất phức tạp thay đổi liên tục, hiện trạng cao độ nhà dân 2 bên đường cao, thấp không đồng nhất. Để xử lý, khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Quản lý Dự án 2 đã chỉ đạo tư vấn rà soát, nghiên cứu điều chỉnh thiết kế của Dự án, hạn chế việc nâng cao mặt đường hiện hữu.



2. Về việc chưa kết nối với các tuyến đường dân sinh hiện trạng: Do khu vực Tây Nguyên hiện đang trong mùa mưa, thời tiết bất lợi, nên các nhà thầu chưa hoàn thành hạng mục đắp lề, vuốt nối các tuyến đường dân sinh hiện trạng để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GT-VT đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu,... khi thời tiết thuận lợi để triển khai ngay công tác sửa chữa hư hỏng mặt đường cũ, vuốt nối các đường ngang dân sinh, thảm bê tông nhựa mặt đường... tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường khu vực Dự án đi qua.



Trong thời gian tới, Bộ GT-VT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 và các đơn vị liên quan khẩn trương thi công quyết liệt để đảm bảo tiến độ thi công, hạn chế gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của Nhân dân trên tuyến.

GLO