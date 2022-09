An Khê: Một người dân đi qua đập tràn bị nước cuốn tử vong

(GLO)- Sáng 20-9, ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 người dân đi qua đập tràn bị nước cuốn trôi, tử vong.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 19-9, anh Đoàn Minh Tùng (SN 1991, trú tại thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê) trên đường từ nhà người bạn ở thôn An Xuân 2 (xã Xuân An) về nhà. Khi đi qua đập tràn hồ Bến Tuyết thuộc thôn An Xuân 3 thì anh bị ngã. Do nước dâng cao, nên cả người và xe máy bị cuốn trôi chìm xuống hồ.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 20-9, các lực lượng chức năng và xã Xuân An (thị xã An Khê) đã tìm thấy và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Ngọc Minh

Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Duy (thôn An Xuân 3, xã Xuân An) đang thả lưới bắt cá gần đó đã lái chõng đến chỗ nạn nhân bị ngã và tìm cách cứu vớt nhưng không thành. Đồng thời, anh Duy gọi điện báo vụ việc cho trưởng thôn, Công an, UBND xã và lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 11 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, do điều kiện tìm kiếm vào buổi tối, mực nước trong hồ dâng cao, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày đơn vị tạm dừng công tác tìm kiếm. Thiếu tá Nguyễn Khiển Thành-Phó đội Trưởng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê-cho biết: “Đến 8 giờ 30 phút ngày 20-9, các lực lượng của xã Xuân An cùng cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự”.

NGỌC MINH