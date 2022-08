Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri về giải quyết hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do việc thi công đường Hồ Chí Minh và phê duyệt Dự án ổn định đời sống, sản xuất sau tái định cư thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có Công văn trả lời kiến nghị của cử tri về việc giải quyết hỗ trợ cho các hộ dân của 4 xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia Dêr, Ia Pếch (huyện Ia Grai) có diện tích đất làm lúa, cà phê bị ngập úng do thi công đường Hồ Chí Minh; Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện An Khê-Ka Nak . Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.





*Cử tri huyện Ia Grai



Kiến nghị:



Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm giải quyết hỗ trợ cho các hộ dân của 4 xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia Dêr, Ia Pếch thuộc huyện Ia Grai có diện tích đất làm lúa, cà phê, hoa màu bị bồi lấp, ngập úng do việc thi công đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, cử tri thắc mắc cùng tuyến đường này nhưng các hộ dân của TP. Pleiku đã được giải quyết hỗ trợ, còn các hộ dân của huyện Ia Grai chưa được hỗ trợ.



Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 29-6-2022 để thẩm tra kết quả giám sát các kiến nghị, cử tri như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở GT-VT phối hợp với nhà thầu thi công và chính quyền địa phương giải quyết kiến nghị này; trong đó, đề nghị làm rõ hơn về hồ sơ và các tài liệu làm cơ sở để xác định ảnh hưởng, có phương án hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ và các tài liệu nêu trên chưa được địa phương cung cấp. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có phương án giải quyết dứt điểm kiến nghị nêu trên.



Kết quả giải quyết:



Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai khởi công từ tháng 1-2017, đến ngày 31-12-2018 thi công hoàn thành. Trong quá trình triển khai dự án, Sở GT-VT đã tích cực phối hợp với các địa phương, nhà thầu đã chủ động thương thảo và hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại một số đoạn tuyến công trình để tiếp tục thi công đảm bảo công trình hoàn thành đúng theo tiến độ. Đến tháng 2-2019, cử tri huyện Ia Grai kiến nghị về nội dung ảnh hưởng đất tràn ruộng lúa, hoa màu tại một số vị trí dọc theo đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Ia Grai (thời gian kiến nghị sau thời điểm hoàn thành công trình 31-12-2018).

Từ đó đến nay, Sở GT-VT đã cùng với UBND huyện Ia Grai, cơ quan chuyên môn của huyện tích cực phối hợp với các xã có hộ dân bị ảnh hưởng và nhà thầu để giải quyết thông tin kiến nghị. Qua nhiều lần làm việc, về phía UBND huyện cùng Sở GT-VT đã đưa ra phương án đề nghị nhà thầu thi công hỗ trợ một phần kinh phí để hỗ trợ công cải tạo cho Nhân dân; ngoài ra UBND huyện sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, hỗ trợ giống thông qua các chương trình để đảm bảo vừa giải quyết kiến nghị cử tri, vừa thông qua các chương trình để tuyên truyền, nâng cao về các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất của các hộ. Hiện nhà thầu thi công vẫn chưa thống nhất phương án hỗ trợ và đề nghị cần làm rõ hơn về hồ sơ và các tư liệu làm cơ sở xác định ảnh hưởng, tuy nhiên quá trình thực hiện, hầu như các hộ dân không lưu trữ lại các hình ảnh thiệt hại nên việc cung cấp các hồ sơ gặp khó khăn do hiện trạng hiện nay các hộ phần lớn đã thực hiện cải tạo đưa vào sản xuất.



Phương án giải quyết kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giao Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ia Grai hoàn thiện hồ sơ khối lượng và tổ chức làm việc với nhà thi công để thống nhất phương án, các giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các hộ dân bị ảnh hưởng.



*Cử tri huyện Kbang



Kiến nghị:



Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện An Khê-Ka Nak (cụm Ka Nak) giai đoạn 2016-2018 theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18-11-2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện”.

Nhà máy thủy điện Ka Nak. Ảnh: Ngọc Minh





Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 29-6-2022 để thẩm tra kết quả giám sát các kiến nghị, cử tri như sau: Thường trực HĐND tỉnh không thống nhất với kết quả giải quyết của UBND tỉnh tại Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 10-6-2022; đây là kiến nghị đã tồn đọng từ những kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 15-5-2020, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 54/BC-UBND về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí sắp xếp ổn định dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (trong đó có Dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư công trình thủy điện An Khê-Ka Nak, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Ngày 20-8-2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT có Báo cáo số 5666/BC-BNN-KTHT về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trình Thủ tướng Chính phủ (trong đó có đề nghị phân bổ vốn đầu tư trung hạn cho Dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư công trình thủy điện An Khê-Ka Nak, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có ý kiến về việc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện cho các tỉnh (trong đó có tỉnh Gia Lai). Ngày 4-11-2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1714/UBND-CNXD đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục quan tâm, tổng hợp, bổ sung kế hoạch trung hạn và hàng năm các dự án đầu tư ổn định đời sống sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy lợi, thủy điện (trong đó có Dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư công trình thủy điện An Khê-Ka Nak) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bổ sung vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.



Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có giải pháp cụ thể, khả quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, cho cử tri biết thời gian triển khai Dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư công trình thủy điện An Khê-Ka Nak. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan làm việc với UBND huyện Kbang và lãnh đạo 2 xã Đak Smar và Lơ Ku (huyện Kbang) xem xét hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết để các hộ dân khu tái định cư thủy điện An Khê-Ka Nak ổn định cuộc sống.



Kết quả thực hiện:



Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh nêu trên, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị, trong đó yêu cầu việc giải quyết cần phải xác định lộ trình; thời gian giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri (Công văn số 2033/VP-NC ngày 30-6-2022 của Văn phòng UBND tỉnh).





GLO