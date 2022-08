Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm các cuộc gọi, tin nhắn rác

(GLO)- Trong 7 tháng năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt 2 trường hợp liên quan đến cuộc gọi, tin nhắn rác với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Theo đó, ngày 11-8, tại cuộc họp cung cấp thông tin về dịch Covid-19 và các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, liên quan đến tình hình xử phạt cuộc gọi, tin nhắn rác, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh Từ Lương cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, Sở đã xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền là 15 triệu đồng.

Những trường hợp bị xử phạt đều về hành vi lợi dụng dịch vụ internet, viễn thông cung cấp thông tin, nội dung không đúng quy định và quấy rối, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân. Sở đã thu hồi, tạm dừng hoạt động đối với 12 doanh nghiệp và ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với 17 thuê bao di động.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh, việc tái diễn các hành vi này là tình trạng chung, là mục tiêu mà tội phạm ẩn danh lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm do lợi nhuận lớn thu lợi được. Đồng thời, do cách thực hiện dịch vụ ẩn danh, giấu thông tin chủ thể cung cấp thông tin nên cơ quan chức năng khó khăn trong xử lý vi phạm.

Do đó, các hành vi quấy rối trên mạng internet, điện thoại, tin nhắn hiện nay chưa được giải quyết triệt để, thậm chí có dấu hiệu gia tăng. Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an TP. Hồ Chí Minh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; trong đó, chú trọng phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động, ngăn chặn hoạt động các tài khoản mạng xã hội...

Còn theo Thượng tá Lê Mạnh Hà-Phó Trưởng Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Thông tư số 55/2021 của Bộ Công an, từ ngày 1-7-2021 đến nay, Công an TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú dẫn đến thay đổi thông tin hộ khẩu theo quy định. Đối với những trường hợp có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, thay vì cấp sổ hộ khẩu mới, Công an sẽ cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã giải quyết cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho 32.417 trường hợp. Theo quy định, thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khá thuận lợi bởi người dân có thể thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc tại tất cả cơ quan Công an quản lý cư trú trên cả nước, không buộc về nơi cư trú; thời gian cấp thủ tục trong 3 ngày làm việc.

Đại diện Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ là giấy tờ duy nhất về cư trú để đi làm thủ tục hành chính, không phải xin giấy xác nhận khác.