Gia Lai: Tiếp nhận 529 đơn vị máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 28-8, tại Hội trường 20-10 (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đak Đoa và Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa phối hợp với Khoa huyết học-truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022.





Với thông điệp “Một giọt máu cứu người-Ngàn nụ cười hạnh phúc”, lễ phát động đã thu hút trên 720 cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân của 17 xã, thị trấn trong huyện đăng ký hiến máu. Kết quả Ban tổ chức đã tiếp nhận được 419 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai nhằm phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hồng Ngọc



Được biết, từ đầu năm đến nay Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đak Đoa đã tổ chức 2 đợt hiến máu và tiếp nhận được 707 đơn vị máu an toàn, hoàn thành kế hoạch và đạt trên 100% so với chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao năm 2022 (700 đơn vị máu), góp phần vào công tác cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y tế.



*Cùng ngày, Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức chương trình “Ngày chủ nhật đỏ”, hiến máu tình nguyện năm 2022.



Với chủ đề “Trao giọt máu đào-Tiếp thêm sự sống”, buổi hiến máu có sự tham gia của trên 130 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 40 đăng ký hiến máu. Kết quả, Bệnh viện Quân y 211 đã tiếp nhận được 110 đơn vị máu an toàn.



Đây là phong trào thiết thực của thanh niên Quân đội nói chung và của Lữ đoàn Pháo binh 40 nói riêng trong phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng.



HỒNG NGỌC