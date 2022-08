Chư Pưh: Ô tô con tránh xe chạy ngược chiều lao xuống lề đường hư hỏng nặng

(GLO)- Ngày 19-8, ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến xe ô tô nhãn hiệu Kia loại 7 chỗ lao xuống lề đường hư hỏng nặng.





Xe ô tô nằm lật nghiêng dưới lề đường. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 18-8, trên quốc lộ 14 (đoạn thôn Phú An, xã Ia Le) xe ô tô con BKS 51G-446.81 do anh Phạm Phi Cường (trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) điều khiển chạy từ hướng Gia Lai đi tỉnh Đak Lak. Khi đến đoạn đường trên, do tránh xe đi ngược chiều nên tông vào gốc cây lao xuống lề đường làm xe ô tô bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã Ia Le đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



HÀ PHƯƠNG