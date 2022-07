Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Chư Pưh về thu hồi diện tích đất không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp

(GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 5-7-2022, UBND tỉnh có Công văn số 1442/UBND-NC về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII. Từ số báo này, báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng nội dung công văn trên.



Theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai, tại khoản c, điểm 2, Điều 2 UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành “tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích đất không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp của các chủ rừng giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng đúng quy định”. Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa triển khai nội dung này, vì vậy đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Người dân xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) chủ động kê khai đất lâm nghiệp lấn chiếm để chuyển sang trồng rừng. Ảnh: Quang Tấn



Kết quả giải quyết:



Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10-8-2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23-8-2021 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Ngày 18-1-2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 272/STNMT-QHĐĐ ngày 18-1-2022 về việc triển khai thực hiện kết quả rà soát điểu chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; theo đó: đối với diện tích đất nông nghiệp dân đang sử dụng ổn định nằm trong lâm phần các tổ chức quản lý (các Ban Quản lý Rừng phòng hộ) nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, thuộc diện trả về cho địa phương quản lý để xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất nông nghiệp trong lâm phần cần thu hồi đất giao địa phương để bố trí đất sản xuất cho dân thiếu đất sản xuất theo các chương trình mục tiêu có tính cấp bách, đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố làm việc với chủ rừng lập bản đồ vị trí đất cần thu hồi, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, cập nhật trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đúng theo quy định.



Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố các đơn vị chủ rừng và các đơn vị chủ rừng cùng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định 527/QĐ-UBND ngày 23-8-2021.



Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá tác động môi trường của các trang trại nông nghiệp có pin điện năng lượng mặt trời áp mái để kịp thời có giải pháp ngăn chặn những tác động từ các công trình này, đặc biệt là vào mùa mưa, sấm sét đánh vào khu vực công trình năng lượng mặt trời làm ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận dẫn đến bị chập điện, hư hỏng tivi và các vật dụng khác.



Kết quả giải quyết:



- Về việc đánh giá tác động môi trường: Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13-5-2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì hiện các trang trại nông nghiệp có hệ thống điện mặt trời mái nhà không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ mội trường.



- Về nguy cơ sấm, sét đánh vào khu vực lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà làm ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận dẫn đến bị chập điện, hư hỏng tivi và các vật dụng khác: Hiện nay theo hướng dẫn của Sở Công thương, Công ty Điện lực Gia Lai chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai việc lắp đặt cột chống sét, bình chữa cháy và hệ thống nối đất cho công trình để đảm bảo hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành an toàn điện, công trình và các hộ dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Trong thời gian đến, Sở Công thương sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Điện lực Gia Lai theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghiêm, đồng thời phải có giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa nếu chưa lắp đặt hoàn thành các hệ thống chống sét.



* Tuy nhiên do thời gian ngắn, quá trình kiểm tra và nghiên cứu xử lý mới chỉ là bước đầu; đối với kiến nghị này, UBND tỉnh ghi nhận và có chỉ đạo rà soát và xử lý phù hợp trong thời gian tới.

