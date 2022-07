UBND tỉnh trả lời về lương vùng III cho viên chức y tế xã Chrôh Pơnan và thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku

(GLO)- Tại Công văn số 1442/UBND-NC, UBND tỉnh đã trả lời cử tri về giải quyết chế độ lương vùng III cho viên chức y tế xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện); hệ thống thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) khiến đất đá tràn xuống cánh đồng Ia Lôm gây ảnh hưởng sản xuất của người dân và xây dựng nhà hỏa táng. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.





*Cử tri huyện Phú Thiện



Kiến nghị:



Theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18-6-2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, xã Chrôh Pơnan có 2 thôn đặc biệt khó khăn (thôn Sôma Lơng A, thôn Sôma Lơng B). Hiện nay, có 3 đơn vị đóng chân trên địa bàn thôn Sôma Lơng A: UBND xã Chrôh Pơnan, trường học và Trạm Y tế xã; số cán bộ, công chức, viên chức của UBND xã và trường học đã được hưởng chế độ lương vùng III; tuy nhiên, viên chức của Trạm Y tế xã chưa được hưởng chế độ lương vùng III theo quy định; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.



Kết quả giải quyết:



Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị (Văn bản số 1997/VP-NC ngày 28-6-2022); tuy nhiên, để việc giải quyết kiến nghị đạt hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri UBND tỉnh tiếp tục ghi nhận kiến nghị này và có chỉ đạo rà soát và xử lý phù hợp trong thời gian tới.



*Cử tri thành phố Pleiku



Kiến nghị:



Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đang được đầu tư, nâng cấp, tuy nhiên hệ thống thoát nước chưa đảm bảo. Vào mùa mưa đất đá tràn xuống khu vực cánh đồng Ia Lôm và tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến canh tác, sinh hoạt, gây thiệt hại về tài sản của Nhân dân. Cụ thể, đợt mưa tháng 5-2022 nước ngập làm chết 100 con gà, 10 con heo, cuốn trôi 10 bao thức ăn gia súc, lấp 1 giếng nước, đất bồi đắp trên ruộng hơn 1 ha. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sớm tình trạng nêu trên và hỗ trợ thiệt hại cho Nhân dân.



Kết quả giải quyết:



Đường Nguyễn Chí Thanh do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.



- Về nội dung kiến nghị “hệ thống thoát nước chưa đảm bảo”: Công trình đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn), TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện đang triển khai thi công hệ thống thoát nước theo hồ sơ thiết kế được duyệt, một số vị trí cống dọc và cửa xả chưa thể triển khai thi công do còn vướng mắc mặt bằng.



- Về nội dung liên quan đến đất đá tràn xuống khu vực cánh đồng Ia Lôm và tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến canh tác, sinh hoạt, gây thiệt hại về tài sản của Nhân dân:



+ Kiến nghị đã giải quyết: Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công tạm thời đào rãnh đất nắn dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng nước tràn gây thiệt hại về tài sản của Nhân dân.



+ Kiến nghị đang giải quyết: Chủ đầu tư đã đề nghị đơn vị bảo hiểm công trình kiểm tra, xác minh và giải quyết bồi thường theo quy định đối với các thiệt hại về tài sản của Nhân dân do đợt mưa tháng 5-2022 gây ra.



Để giải quyết kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh có tránh nhiệm tiếp tục thực hiện việc giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án.



Kiến nghị:



Hiện nay, quỹ đất phục vụ nhu cầu mai táng cho người dân ngày càng hạn hẹp, đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án xây dựng nhà hỏa táng để tiết kiệm quỹ đất và đảm bảo vệ sinh môi trường.



Kết quả giải quyết:



Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 2 dự án đầu tư trong lĩnh vực nghĩa trang, hỏa táng, cụ thể: (1). Dự án Đài Hóa thân Hoàn Vũ TP. Pleiku với diện tích thực hiện dự án là 2,02 ha và công suất thiết kế xây dựng với quy mô lắp đặt 6 lò hỏa thiêu TABO, cùng các công trình phụ trợ khác được xây dựng đồng thời để phục vụ cho hoạt động hỏa táng. Dự kiến khởi công vào tháng 8-2022, thời gian hoàn thành vào quý I-2023. (2). Dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Gia Lai (huyện Ia Grai) với diện tích thực hiện dự án là 15 ha và sản phẩm cung cấp chính là mộ chôn cất gồm mộ chôn cất một lần, hung táng và cát táng. Dự kiến khởi công vào tháng 10-2022, thời gian hoàn thành vào quý IV-2024.



GLO