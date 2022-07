UBND tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về việc đầu tư tuyến ống nước sạch tại Phú Thiện, cho người dân Ayun Pa ứng trước kinh phí trồng rừng

(GLO)- Tại Công văn số 1442/UBND-NC, UBND tỉnh trả lời cử tri về việc đầu tư thêm các tuyến ống nước sạch tại huyện Phú Thiện; cho người dân thị xã Ayun Pa ứng trước kinh phí trồng rừng. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.





*Kiến nghị:



Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai có kế hoạch mở rộng, đầu tư thêm các tuyến ống nước sạch để người dân trên địa bàn các xã của huyện (trừ xã Ia Ake, Ayun Hạ và thị trấn Phú Thiện) được tiếp cận nguồn nước từ hệ thống nước sạch của huyện.



Kết quả giải quyết:



Dự án Nhà máy nước Phú Thiện được đầu tư xây dựng với công suất cung cấp nước 4.000 m3/ngày/đêm cho thị trấn Phú Thiện và các xã Ayun Hạ, Ia Ake, Ia Sol, Ia Yeng của huyện Phú Thiện và một số xã của huyện Ia Pa. Dự kiến sau năm 2025 sẽ nâng công suất lên 8.000 m3/ngày/đêm.



Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý vận hành, đến nay đã cấp nước với công suất khoảng 2.100 m3/ngày/đêm cho 4.442 hộ dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 2 huyện gồm: 3.280 hộ thuộc thị trấn Phú Thiện, xã Ia Ake, xã Ayun hạ và xã Ia Sol huyện Phú Thiện và 1.162 hộ thuộc huyện Ia Pa .



Nguồn thu từ hoạt động cấp nước trong các năm qua chưa có lãi nên không có kinh phí để đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước. Để đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước đến từng khu dân cư trên địa bàn huyện Phú Thiện cần có khoản kinh phí lớn từ ngân sách và đóng góp của người dân. Tuy nhiên hiện nay, nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt xong. Vì vậy, việc cử tri kiến nghị mở rộng, đầu tư thêm các tuyến ống cho các xã còn lại, đề nghị UBND huyện Phú Thiện đề xuất đầu tư mạng lưới tuyến ống nói trên theo quy định pháp luật về đầu tư công (giai đoạn sau năm 2025).



Tuy nhiên do thời gian ngắn, quá trình kiểm tra và nghiên cứu xử lý mới chỉ là bước đầu; đối với kiến nghị này, UBND tỉnh ghi nhận và có chỉ đạo rà soát và xử lý phù hợp trong thời gian tới.



*Cử tri thị xã Ayun Pa



Kiến nghị:



Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, cho người dân được ứng trước kinh phí để triển khai trồng rừng theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 29-5-2021 và Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 23-8-2021 của UBND tỉnh.



Kết quả giải quyết:



Ngày 31-5-2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 2101/SNNPTNT-CCKL về việc triển khai thực hiện các hạng mục Dự án Các dự án bảo vệ và phát triển rừng năm 2022, theo đó đã trả lời các ý kiến của địa phương, đơn vị về việc trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 29-5-2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Dự án Các dự án bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 23-8-2021 của UBND tỉnh Gia Lai sửa đổi điểm c, Điều 2 và các phụ lục 1, 2, 5 của Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 29-5-2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Các dự án bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể: (1). Các dự án bảo vệ và phát triển rừng là dự án đầu tư công, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo dự án: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc được quy hoạch là rừng sản xuất, đồng thời diện tích trồng rừng sản xuất phải thuộc Dự án Các dự án Bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 29-5-2021 và Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 23-8-2021 của UBND tỉnh Gia Lai. (2) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ để mua cây giống, trồng và chăm sóc với mức hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha, trong đó: hỗ trợ năm đầu 2.250.000 đồng/ha; hỗ trợ năm thứ 2 là 250.000 đồng/ha. (3). Căn cứ diện tích người dân kê khai và đăng ký trồng rừng sản xuất, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã tiến hành phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, thống kê sơ bộ về diện tích, vị trí, hiện trạng đăng ký. Tổng hợp đầy đủ thông tin của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng về số liệu về diện tích, hiện trạng đất đang sử dụng và hướng dẫn viết theo mẫu đơn đăng ký trồng rừng nếu đủ điều kiện nhận hỗ trợ. (4). Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng đủ điều kiện nhận hỗ trợ biết về trình tự như sau: Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức ký kết hợp đồng trồng rừng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng sau khi hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng chung của tỉnh được phê duyệt. Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tự túc cây giống theo tiêu chuẩn, chất lượng và nguồn giống quy định tại điều 17 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25-3-2021 của Chính phủ (phải có xuất xứ từ cơ sở sản xuất giống đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận về nguồn giống theo quy định đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia).



Sau khi trồng rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức nghiệm thu theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30-10-2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiến hành giải ngân và hỗ trợ bằng tiền mặt cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng theo quy định. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ không tạm ứng kinh phí để hỗ trợ trước cho hộ gia đình, cá nhân đăng ký trồng rừng.

GLO