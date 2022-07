UBND tỉnh Gia Lai trả lời cử tri TP. Pleiku về đầu tư xây dựng khuôn viên Trạm Y tế phường Thắng Lợi, chi trả cho người bán vé số gặp khó khăn do Covid-19

(GLO)- Tại Công văn số 1442/UBND-NC,UBND tỉnh trả lời cử tri TP. Pleiku về đầu tư xây dựng khuôn viên Trạm Y tế phường Thắng Lợi, chi trả cho người bán vé số gặp khó khăn do Covid-19. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.

Kiến nghị:

Khuôn viên của Trạm Y tế phường Thắng Lợi hiện nay rất chật hẹp, không có sân để xe cũng như chỗ người dân ngồi chờ nên không đảm bảo nhu cầu khám bệnh của người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng để đảm bảo công tác khám-chữa bệnh cho Nhân dân.

Kết quả giải quyết:

Trạm Y tế phường Thắng Lợi là đơn vị y tế cấp xã thuộc quản lý trực tiếp của Trung tâm Y tế TP. Pleiku; được xây dựng từ năm 2007 (do UBND TP. Pleiku làm chủ đầu tư). Hiện tại cơ sở nhà trạm khá ổn định, đủ diện tích và số phòng chức năng để hoạt động theo quy định của Bộ Y tế đối với trạm y tế vùng I. Tuy nhiên về mặt bằng xây dựng trạm có cơ cấu tường ngoài khá gần với chỉ giới đường, nên phần diện tích còn lại không còn nhiều để bố trí nhà để xe. Hiện tại UBND phường Thắng Lợi đã chủ động bố trí kinh phí làm mái che xung quanh trạm để người dân chờ khám bệnh và tiêm chủng. Do đó, về phương án nhà để xe trước mắt đề nghị UBND TP. Pleiku chỉ đạo UBND phường Thắng Lợi chủ động bố trí khu vực để xe an toàn và gần nhất cho người dân khi đến trạm y tế. Về lâu dài, đề nghị UBND TP. Pleiku quy hoạch đất và phối hợp với Sở Y tế tham mưu đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng xây dựng mới trạm y tế tại vị trí thuận lợi.

Kiến nghị:

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mới chi trả cho người lao động hành nghề bán vé số 750.000 đồng. Số tiền còn lại dù người bán vé số đã liên hệ nhiều lần nhưng Công ty đến nay vẫn chưa thực hiện chi trả theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Kết quả giải quyết:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị (Công văn số 1997/VP-NC ngày 28-6-2022); tuy nhiên, để việc giải quyết kiến nghị đạt hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri UBND tỉnh tiếp tục ghi nhận kiến nghị này và có chỉ đạo rà soát và xử lý phù hợp trong thời gian tới.