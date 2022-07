Quảng Nam: Truy tìm cô gái 18 tuổi mất liên lạc sau khi sang Campuchia làm việc

(GLO)- Ngày 14-7, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định truy tìm chị Hoàng Thị Trí (18 tuổi, trú tại xã Bình Minh) bị mất liên lạc với gia đình sau khi sang Campuchia làm việc.

Quảng Nam: Bắt 1 đối tượng đưa trái phép 7 người sang Campuchia làm việc

"Sập bẫy" việc nhẹ, lương cao ở Campuchia: Thêm 5 nạn nhân ở xã Ia O được giải cứu

Cụ thể, chị Trí sang Campuchia làm việc từ ngày 21-3. Đến nay, gia đình không nhận được bất kỳ hồi âm nào của chị.

Chân dung em Trí. Ảnh nguồn NLĐO

Lo lắng cho con gái, bà Nguyễn Thị Lan-mẹ của chị Trí đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Công an.

Công an huyện Thăng Bình đã đề nghị Cục Nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an); Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp truy tìm chị Trí.

Theo thông báo của Công an huyện Thăng Bình, ai biết chị Trí ở đâu báo ngay cho công an huyện qua số điện thoại 02353.874.203 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)