Gia Lai: Xảy ra 278 vụ tai nạn thương tích làm 35 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 278 vụ tai nạn thương tích, khiến 35 trẻ em tử vong.





Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ. Ảnh: Như Nguyện

Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ; trong 35 trẻ tử vong có 25 trường hợp tử vong do đuối nước, còn lại do tai nạn giao thông. Chỉ tính riêng trong tháng 6-2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ đuối nước làm 7 trẻ em tử vong.

Được biết, tỉnh Gia Lai đã có chương trình phòng-chống đuối nước cho trẻ em; trong đó, bằng nhiều giải pháp thiết thực và cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh biết bơi an toàn và biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước nhằm giảm 10% số trẻ bị tử vong do đuối nước vào năm 2025.



NHƯ NGUYỆN