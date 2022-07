Gia Lai: Thông tin đến thân nhân các mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2228/VP-KGVX về việc thông báo ý kiến của UBND tỉnh về hỗ trợ tuyên truyền đến thân nhân các mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh).



Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ thực hiện tuyên truyền các nội dung tại Văn bản số 2366/UBND, ngày 22-6-2022 của UBND Quận Bình Tân để các thân nhân có mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) thực hiện.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh nguồn internet



Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đề nghị các thân nhân có mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa liên hệ đăng ký bốc mộ hạn chót từ nay đến ngày 30-10-2022, thời gian bốc mộ hạn chót từ ngày 1-11-2022 đến ngày 30-4-2023. Sau thời gian nêu trên, các mộ không có thân nhân đăng ký bốc mộ, UBND quận Bình Tân sẽ lập các thủ tục để thực hiện công tác bốc mộ hàng loạt theo kế hoạch.



Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13-8-2010 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Công văn số 4119/UBND-ĐTMT ngày 23-8-2010 của UBND TP. Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.



Địa điểm thực hiện dự án như sau: Giai đoạn 1 (12,9504 ha): thuộc phường Bình Hưng Hòa (khu 10 ha) gồm các nghĩa trang: Phật học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, Chùa Đại Giác, Tư Cỏ (Lê Văn Hai), Đức Thành (Trần Văn Lái), Hai Cỏ (Nguyễn Văn Cở), Sáu Tờ (Nguyễn Ảnh), Ba Trung (Huỳnh Văn Hoàng), Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương (Lê Văn Hai) và phường Bình Hưng Hòa A (khu 2 ha) gồm các nghĩa trang: Liên ứng; một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan. Hiện nay dự án còn lại 1.926 mộ chưa có thân nhân đăng ký bốc mộ, di dời.



Ở giai đoạn 2 (11,54 ha) thuộc phường Bình Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ A, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, một phần nghĩa trang Bắc Việt, một phần nghĩa trang Chín Lý (Nguyễn Thị Lý), Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), một phần nghĩa trang Hai Bì (Nguyễn Văn Bì), Giáo xứ An Lạc, nghĩa trang Út Tre (Võ Văn Tre), Hai Cờ (Võ Văn Cờ), Chín Láy (Trần Văn Láy), Tư nhân Chánh (Trần Văn Chánh), Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), Vân Chàng, Văn Ấp. Hiện nay còn lại 5.671 mộ bị ảnh hưởng chưa có thân nhân đăng ký bốc mộ, di dời.



Giai đoạn 3 (16 ha) thuộc phường Bình Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Cán Bộ, Bắc Việt, Giác Quan, Sau chùa Di Lạc, Trấn Quốc Giác Hải, Đông Quan, Liên ứng, Hòa Hưng, Tư nhân Thành, nhà sau chùa Trấn Quốc Giác Hải, Chín Lý, Tư Danh, Út Cuộc, Nguyễn Văn Bì, Bắc Hà, Hai Nhớ, Chín Hoàng, Tư Một, Đất tộc-Tư Lập, Giáo xứ (GX) Tân Phú-Tám Quẹo, Tám Sơn, Bảy Bạch, Đồng hương Kính Danh, GX Vườn Xoài, Đất Làng, Ba Thố, Út Tre, Ngọc Cụt, GX Nam Hòa, Út Lợi.



Về hồ sơ kê khai, bốc mộ: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây) hoặc theo mẫu hồ sơ kê khai tại website dự án: www.duandidoinghiatrangbhh.vn.



Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793.



LỆ HẰNG