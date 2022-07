Đak Đoa: Chủ tịch UBND xã Ia Băng xin từ chức

(GLO)- Theo thông tin từ UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), ông Lê Văn Hùng-Chủ tịch UBND xã Ia Băng đã đến Văn phòng UBND huyện Đak Đoa nộp đơn xin từ chức.





Trụ sở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Minh

Trong đơn, ông Hùng ghi rõ lý do xin từ chức là do yêu cầu công tác quản lý cao, áp lực công việc ngày càng lớn, rất khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên xin từ chức Chủ tịch UBND xã Ia Băng.



Ông Lê Văn Hùng sinh năm 1980, thường trú tại thôn Adơk Kông, xã A Dơk. Ông đã có hơn 23 năm công tác liên tục ở các xã thuộc diện khó khăn của huyện Đak Đoa, trong đó có nhiều năm làm Trưởng Công an xã A Dơk và Chủ tịch UBND xã Ia Băng. Ở vị trí công tác nào, ông Hùng cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



HOÀNG MINH