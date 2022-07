Cục Hàng không xác minh vụ cô gái nhún nhảy quay Tiktok ở sân bay Phú Quốc

(GLO)- Cách đây 1 tháng, một cô gái đang trên xe Cobus đi ra chuyến bay tại sân bay Phú Quốc. Khi cửa xe vừa mở thì nữ hành khách bất ngờ chạy ra sân đỗ để tạo dáng quay Tiktok khi máy bay đang di chuyển.

Ngay khi đó, nhân viên kiểm soát An ninh hàng không của sân bay Phú Quốc đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Nữ hành khách nhún nhảy quay Tiktok tại sân bay Phú Quốc. Ảnh nguồn bắp Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

Thời điểm đó sân bay nghĩ hành khách chỉ có hành vi phấn khích và không có hậu quả gì nên không giữ hành khách lại để xử lý về hành vi gây rối do không tuân thủ các quy định về an toàn hàng không.

Tuy nhiên, vụ việc gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội do lo ngại an toàn, an ninh hàng không tại sân bay.

Cục Hàng không cho biết phía sân bay Phú Quốc đang tập hợp thông tin để báo cáo thêm.

Cùng ngày, lãnh đạo sân bay Phú Quốc cũng xác nhận vụ việc xảy ra tại sân bay Phú Quốc và đang yêu cầu bộ phận chuyên môn rà soát chuyến bay và vị khách tạo dáng quay Tiktok để báo cáo chi tiết đến nhà chức trách hàng không.

