Công an Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh giải quyết đơn của bà Trần Thị Huệ và một số cá nhân tố giác bà Hà Thị Thê (SN 1990) và chồng là ông Nguyễn Đức Hiệp (SN 1987, cùng trú thôn 2, xã Pờ Tó, huyện la Pa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 10-2020 đến nay tại xã Pờ Tó.

Theo nội dung tố cáo, vào khoảng giữa tháng 5-2021, bà Hà Thị Thê (là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội xã Pờ Tó) và chồng là ông Nguyễn Đức Hiệp lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước đã chủ động liên lạc và gặp trực tiếp bà Trần Thị Huệ và một số cá nhân (cùng trú xã Pờ Tó) đưa ra thông tin vay mượn tiền để sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, bà Thê và ông Hiệp không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng mà dùng để đầu tư làm ăn, mua bán nông sản. Đến tháng 1-2022, bà Thê không trả tiền lãi và gốc cho các cá nhân trên như hứa hẹn, sau đó bà Thê đã bỏ đi khỏi địa phương. Vì vậy, bà Trần Thị Huệ và một số cá nhân đã làm đơn tố giác vợ chồng bà Thê có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh mở rộng vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã, thành phố thông báo, rà soát trên địa bàn xác định có tổ chức, cá nhân nào là bị hại có liên quan đến vụ việc nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (điều tra viên Nguyễn Đình Mai, điện thoại liên hệ: 0985.751.079 ) để giải quyết theo quy định của pháp luật.