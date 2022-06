Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri về đầu tư công trình thủy lợi hồ chứa xã Ia Lang; bổ sung chỉ tiêu biên chế cho Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung UBND tỉnh trả lời cử tri về đầu tư công trình thủy lợi hồ chứa xã Ia Lang; bổ sung chỉ tiêu biên chế cho Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ.

Kiến nghị:

Trên địa bàn huyện Đức Cơ nói chung và xã Ia Lang nói riêng người dân chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp như: cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả; trong những năm gần đây, tình hình hạn hán, thiếu nước kéo dài đã làm cho diện tích cây trồng bị thiệt hại, giảm năng suất, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân; do đó, việc đầu tư công trình thủy lợi là rất cần thiết, nhằm chủ động nguồn nước tưới phục vụ cho cây trồng. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trước đây, cử tri xã Ia Lang đã nhiều lần kiến nghị việc đầu tư công trình thủy lợi hồ chứa và đã được các đại biểu ghi nhận, kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Đồng thời, UBND huyện Đức Cơ đã đăng ký đầu tư công trình thủy lợi hồ chứa xã Ia Lang vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách trung ương, nhưng đến nay chưa được cấp trên xem xét. Do đó, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có kế hoạch đầu tư công trình thủy lợi hồ chứa xã Ia Lang để giải quyết nhu cầu sử dụng nước tưới cho cây trồng vào mùa khô, phục vụ sản xuất.

Kết quả giải quyết:

Nhu cầu về các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh rất lớn, riêng nhu cầu vốn đầu tư công ngân sách địa phương quản lý chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu các đơn vị đăng ký; vì vậy các dự án được đưa vào đầu tư công phải thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công.

Triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Công văn 2555/BKHĐT ngày 18-4-2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó huyện Đức Cơ dự kiến được đầu tư các danh mục: (1) Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Tà Li I, Tà Li II) với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng; (2) Đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng; (3) Đầu tư nâng cấp 3 trạm y tế tuyến xã (Trạm Y tế xã Ia Pnôn, xã Ia Lang, xã Ia Dơk).

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 10-8-2021 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 504/QĐ-UBND, ngày 11-8-2021 (nguồn vốn ngân sách địa phương). Đối với hạng mục đầu tư hồ chứa xã Ia Lang nếu huyện thấy hết sức cần thiết thì cân đối từ các nguồn vốn của địa phương để đầu tư hoặc đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.

Kiến nghị:

Hiện nay, Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ không có biên chế kế toán, đồng thời thiếu giáo viên dạy môn Tiếng Anh và Hóa, nhà trường phải tự cân đối kinh phí để chi trả hợp đồng ngoài nhưng không được bổ sung kinh phí. Năm học 2021-2022, trường có 10 lớp với 409 học sinh, biên chế được giao là 21 người, trong đó có 16 giáo viên. So với định mức theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12-7-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường còn thiếu 7 biên chế (trong đó có 1 nhân viên kế toán và 6 giáo viên bộ môn). Từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo điều động tăng cường cho nhà trường 4 giáo viên dạy các môn: Toán, Vật lý, Địa lý, Văn; vẫn thiếu giáo viên môn Tiếng Anh và Hóa. Các giáo viên được điều động theo học kỳ, phần lớn là nữ đi lại khó khăn, do đó thường chỉ trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy, không làm các công tác kiêm nhiệm trong nhà trường như công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, gây khó khăn trong công tác phân công nhiệm vụ của nhà trường. Do đó, đề nghị UBND tỉnh sớm giao bổ sung chỉ tiêu biên chế cho nhà trường. Trước mắt, trong quá trình chờ cấp trên giao bổ sung chỉ tiêu, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo điều động cho nhà trường 2 giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh và Hóa, nhằm đảm bảo việc dạy và học.

Kết quả giải quyết:

Hiện nay, Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ có 10 lớp với 409 học sinh; số lượng người làm việc được giao là 21 người, số lượng người làm việc có mặt là 20 (trong đó: cán bộ quản lý có 3, giáo viên có 16, nhân viên có 1) và 2 nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Dự kiến năm học 2022-2023 nhà trường có 10 lớp với 425 học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bổ sung (tuyển dụng hoặc biệt phái) thêm 4 giáo viên ở các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý, đảm bảo đạt tỷ lệ 2 giáo viên/lớp cao hơn mức bình quân chung của các trường THPT trên địa bàn tỉnh là 1,93 giáo viên/lớp, cơ bản đáp ứng nhu cầu về đội ngũ giáo viên giảng dạy cho nhà trường.

Trước thực trạng thiếu rất nhiều giáo viên, nhân viên của ngành Giáo dục và Đào tạo trong những năm vừa qua, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ xem xét, đề xuất Chính phủ bổ sung đủ giáo viên, nhân viên cho tỉnh Gia Lai theo định mức quy định tại các Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT để đáp ứng quy mô phát triển trường, lớp và nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Trung ương giao bổ sung biên chế giáo viên cho tỉnh, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ, UBND tỉnh triển khai giao bổ sung biên chế giáo viên cho các huyện, thị xã, thành phố nói chung và các đơn vị trực thuộc Sở nói riêng.

(Còn nữa)