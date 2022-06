Theo đơn thư bạn đọc: Việc khiếu nại của ông Huỳnh Văn Tiếp là không có cơ sở

(GLO)- Cho rằng mương nước chung bị một hộ dân chiếm dụng, ông Huỳnh Văn Tiếp (trú tại 348/1 Hùng Vương, tổ 1, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có đơn khiếu nại gửi chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo chính quyền và ngành chức năng địa phương thì khiếu nại của ông Tiếp là không có cơ sở.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho biết: Từ đơn khiếu nại của ông Tiếp, tổ dân phố 1, UBND phường cùng các đoàn thể đã mời các gia đình liên quan đến hòa giải nhưng đều bất thành. Ông Tiếp cho rằng: Trước đây, giữa 2 nhà số 344 và 348 đường Hùng Vương có con hẻm thông từ đường Hùng Vương ra tới suối nước (thuộc Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú hiện nay), đoạn trước được tráng bê tông, đoạn sau là rãnh sâu để nước thoát ra ngoài suối. Tuy nhiên, gia đình ông Nguyễn Văn Long (số 348/2B Hùng Vương) đã đổ đất lấp đoạn rãnh nước này để sử dụng riêng, làm mặt tiền phần đất của ông. Do vậy, ông Tiếp kiến nghị đến chính quyền việc ông Long lấn chiếm một phần con hẻm (rãnh nước) và xâm phạm đến đất của ông.

Tuy vậy, Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương khẳng định: Qua kiểm tra thực tế, cạnh thửa đất phía Nam của ông Tiếp hiện có kích thước 16,4 m so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 16 m (đảm bảo theo đúng Bản đồ địa chính đo đạc năm 1996). Do đó, việc ông Tiếp kiến nghị ông Long xâm phạm đất của mình là không có cơ sở. Đối với kiến nghị liên quan đến việc lấn chiếm rãnh nước có chiều rộng khoảng 0,25 m giữa vị trí tiếp giáp thửa đất của ông Long, ông Nguyễn Sáu và một phần nhỏ của ông Tiếp thì hiện trạng là vách tường nhà ông Nguyễn Sáu. Do vậy, việc ông Tiếp cho rằng ông Long lấn chiếm rãnh nước là không có cơ sở. Ngoài ra, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện cấp cho ông Tiếp thể hiện: Mặt tiền thửa đất của ông Tiếp có chiều dài 12,9 m tiếp giáp với đường hẻm rộng 1,7 m. Đồng thời, con hẻm này chỉ kéo dài qua thửa đất của ông Tiếp và giáp ranh với mặt tiền nhà ông Long là kết thúc, không thể hiện con hẻm dẫn đến suối.

Trước cổng nhà ông Nguyễn Văn Long có chừa chỗ thu nước mưa theo đường ống dẫn ra nơi thoát nước phía sau suối (nay là Dự án bờ kè chống sạt lở suối Hội Phú). Ảnh: Minh Nguyễn

Không đồng ý với kết quả hòa giải của phường Hội Thương, ông Tiếp đã gửi đơn lên chính quyền TP. Pleiku. Trả lời nội dung kiến nghị này, ông Nguyễn Thanh Nga-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku-cho rằng: Theo bản đồ địa chính phường Hội Thương đo đạc năm 1996, con hẻm 348/1 Hùng Vương từ đường Hùng Vương đến đất của ông Nguyễn Văn Long là kết thúc. Thửa đất của ông Tiếp chỉ có một phần giáp con đường hẻm này. Đồng thời, con hẻm này không thông xuống suối Hội Phú. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Long-bà Đỗ Thị Mai là đúng với hiện trạng, phù hợp với bản đồ địa chính phường Hội Thương đo đạc năm 1996. Do đó, việc ông Tiếp kiến nghị ông Long lấn chiếm con đường hẻm là không có cơ sở.

Theo Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku: Năm 2008, UBND phường Hội Thương đo vẽ trích lục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tiếp có thể hiện con đường hẻm tiếp giáp mặt tiền lô đất của ông đi xuống cuối hẻm (qua một phần đất của ông Nguyễn Văn Long) là không đúng, dẫn đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông này không chính xác. Do vậy, đề nghị ông Huỳnh Văn Tiếp lập thủ tục đính chính lại thông tin thửa đất hoặc cấp đổi lại giấy chứng nhận cho đúng thực tế. Hiện nay, các bên đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu có tranh chấp về đất đai thì đề nghị khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP. Pleiku để được giải quyết theo quy định.