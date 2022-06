LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:



- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.



- Ban Nội chính Trung ương; Vụ Địa phương II-Ban Nội chính Trung ương tại Đà Nẵng; Phòng 10, Cục 11, Tổng cục II Bộ Quốc phòng; Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3.



- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum. Ban Nội chính Tỉnh ủy Đak Lak.



- Các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai.



- Đoàn đồng đội Ban Dân y chiến trường Khu 5; Ban Liên lạc học sinh miền Nam tỉnh Gia Lai.



- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão, tỉnh Bình Định.



- Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.



- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



- Bà con lối xóm Tổ dân phố 6, phường Tây Sơn và Tổ dân phố 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



- Các ông bà, họ hàng nội ngoại, bà con sui gia, thông gia; bà con quê hương; các anh, chị, em, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu…



Đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, tiễn đưa:



Cha, ông của chúng tôi là Đinh Klum.



Sinh năm 1942, tại xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Từ trần hồi 4 giờ ngày 2-6-2022 (tức ngày 4 tháng 5 năm Nhâm Dần) về nơi an nghỉ cuối cùng.



Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, xin được niệm tình lượng thứ.



Thay mặt gia đình

Trưởng nam: ĐINH QUANG HIỆP