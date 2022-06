Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Kế Tuấn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo về việc tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Nguyễn Kế Tuấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ ngày 22-5-2022 đến ngày 29-5-2022 tại huyện Chư Pưh.



Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kế Tuấn (SN 1995; thường trú tại thôn 2A, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đak Lak) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.



Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thông báo ai là người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án trên chưa làm việc hoặc chưa gửi đơn tố giác thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra) Công an tỉnh, số điện thoại: 0694.329.148, địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Hồ Quang Dũng, số điện thoại: 0989.657.177 để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để Cơ quan Điều tra giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.



