(GLO)- Ngày 20-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành thể lệ Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên Báo Gia Lai lần thứ II-năm 2022.



1. Nội dung và yêu cầu tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi



1.1. Nội dung



Tác phẩm báo chí tham gia Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên Báo Gia Lai lần thứ II-năm 2022 là những tác phẩm tập trung vào những nội dung sau:



- Các tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.



- Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và các sự kiện lớn của địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X; tuyên truyền trong phòng-chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.



- Viết về tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm qua (cá nhân, tập thể được phản ánh phải có con người cụ thể, địa chỉ rõ ràng).



- Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết.



- Tuyên truyền kết quả thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; biển đảo; biên giới…



- Tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11) hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.



- Tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của các thành viên Mặt trận; về vai trò, sự đóng góp của các tổ chức thành viên góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



- Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phòng-chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;…



1.2. Yêu cầu tác phẩm dự thi



- Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể loại như tin, bài phản ánh, gương người tốt, việc tốt, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký… đảm báo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.



- Tác phẩm được đăng trên các ấn phẩm Báo Gia Lai và Gia Lai Điện tử. Các tác phẩm dài kỳ có độ dài không quá 5 kỳ. Không xét tác phẩm mang tính hư cấu: thơ, tranh vẽ, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh.



- Tác phẩm dự thi sử dụng phông chữ Times New Roman.



- Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc photocoppy, ghi rõ thời gian đăng tải tác phẩm.



- Tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4 ghi rõ thời gian đăng tải.



- Tác phẩm dự thi không trả lại và được sử dụng vào hoạt động tuyên truyền của MTTQ.



2. Điều kiện dự giải của tác phẩm



- Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên Báo Gia Lai lần thứ II-năm 2022 là các tác phẩm được đăng tải trên Báo Gia Lai đăng tải từ ngày 21-6-2022 đến ngày 5-11-2022.



- Những tác phẩm trong thời gian này đã đạt được các giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương và do các ngành của Trung ương không được quyền tham gia Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên Báo Gia Lai lần thứ II-năm 2022.



3. Đối tượng tham gia cuộc thi



- Đối tượng tham dự cuộc thi là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, cộng tác viên hiện sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài tỉnh.



- Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm tham dự cuộc thi. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 3 người.



- Thành viên Ban Giám khảo và Ban tổ chức không được gửi tác phẩm hoặc đứng tên trong nhóm tác giả tham gia cuộc thi.



4. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi



- Thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên Báo Gia Lai lần thứ II-năm 2022 từ ngày 21-6-2022 đến ngày 5-11-2022.



- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Tác phẩm dự thi (kèm ảnh minh họa) về:



+ Tòa soạn Báo Gia Lai (2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Email: glo@baogialai.com.vn hoặc chebanbgl2014@gmail.com hoặc Ban Tổ chức-Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (số 26, đường Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) Email: tctggl@gmail.com.



5. Cơ cấu giải thưởng và thời gian tổng kết



- Cơ cấu giải thưởng (trị giá VNĐ), bao gồm:



+ 01 giải nhất, trị giá 4 triệu đồng.

+ 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

+ 03 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.



- Các tác phẩm đoạt giải ngoài tiền thưởng sẽ được cấp giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi.



- Thời gian tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (dự kiến 18-11-2022).



GLO