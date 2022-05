Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, giáo viên tại xã Nghĩa Hòa

(GLO)- Sáng 5-5, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Nghĩa Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại Trường THCS xã Nghĩa Hòa.

Quang cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại Trường THCS xã Nghĩa Hòa. (ảnh Công an huyện Chư Păh cung cấp)

Tại chương trình, 235 em học sinh cùng giáo viên nhà trường được cán bộ Công an tuyên truyền về các nội dung liên quan đến một số quy định của Luật Giao thông đường bộ như: Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm, cài dây an toàn đúng quy cách khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về phần đường, làn đường dành cho xe đạp, xe đạp điện, người đi bộ, các quy định về thi Giấy phép lái xe… Bên cạnh đó, cán bộ Công an đã phổ biến cho các em học sinh về tác hại của chất ma túy, bạo lực học đường...