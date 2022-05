Phát hiện thi thể nạn nhân đuối nước ở hồ thủy điện Vĩnh Sơn B

(GLO)- Ngày 7-5, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết các lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của anh Lê Thanh Hoài (SN 1977, trú tại thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang) trên lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn B sau nhiều ngày mất tích.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-5, anh Hoài một mình điều khiển xuồng máy từ khu vực nương rẫy qua lòng hồ Vĩnh Sơn B để về nhà. Khi đang ở khu vực nước sâu, bộ phận máy gặp sự cố khiến anh Hoài bị mất tay lái rồi rơi xuống nước. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã báo lực lượng chức năng xã Sơn Lang để triển khai công tác tìm kiếm.

Khu vực lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn B nơi anh Lê Thanh Hoài gặp nạn. Ảnh: Văn Sơn

Hàng chục người của các đơn vị UBND xã, Công an huyện Kbang và thợ lặn của Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã tích cực sử dụng nhiều biện pháp tìm kiếm quanh nơi anh Hoài gặp nạn. Công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn vì lòng hồ rộng, mực nước tương đối sâu và đáy hồ có nhiều vật cản như cành cây khô.

Được biết, gia đình anh Hoài có hoàn cảnh tương đối khó khăn, có 2 con nhỏ và là lao động chính. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng. UBND xã Sơn Lang cũng đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình.