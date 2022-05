Mang Yang trao thưởng đột xuất Tổ tuần tra, truy quét trong công tác quản lý bảo vệ rừng

(GLO)- Ngày 16-5, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã trao thưởng đột xuất cho Tổ tuần tra, truy quét trong công tác quản lý bảo vệ rừng Công an huyện.

Công an Gia Lai khen thưởng 20 tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm

Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng (bìa phải) trao thưởng đột xuất cho Tổ tuần tra, truy quét trong công tác quản lý bảo vệ rừng Công an huyện Mang Yang. Ảnh: Ngọc Hanh

Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, Tổ tuần tra, truy quét trong công tác quản lý bảo vệ rừng Công an huyện Mang Yang đã kịp thời phát hiện, điều tra, truy quét, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển lâm sản trái phép, qua đó góp phần kéo giảm tình trạng khai thác lâm sản trái phép, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Tại lễ trao thưởng, ông Lê Trọng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng của Công an huyện nói chung, Tổ tuần tra, truy quét trong công tác quản lý bảo vệ rừng nói riêng. Chủ tịch UBND huyện đề nghị thời gian tới, Công an huyện, các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giảm thiểu các loại tội phạm trên địa bàn huyện, nhất là tội phạm vi phạm Luật Lâm nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

HÀ PHƯƠNG