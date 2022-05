Công an TP. Pleiku: Nỗ lực đảm bảo an toàn các sự kiện chào mừng ngày thành lập tỉnh

(GLO)- Lời Tòa soạn: Từ ngày 19 đến 25-5 diễn ra Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022). Hầu hết các sự kiện được tổ chức tại TP. Pleiku. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn Trung tá Trần Khánh Dực-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku xung quanh công tác bảo đảm an toàn cho các sự kiện này.

Trung tá Trần Khánh Dực. Ảnh: Lê Anh * P.V: Thành phố Pleiku là trung tâm tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an TP. Pleiku đã có những kế hoạch, phương án như thế nào để đảm bảo an toàn cho sự kiện này, thưa Trung tá?

- Trung tá TRẦN KHÁNH DỰC: Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, ngày 11-5-2022, Công an TP. Pleiku đã tham mưu giúp UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 83/UBND-NC về bảo đảm an ninh trật tự, y tế trong Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh.

Tiếp đó, Công an thành phố đã có Công văn số 694/CATP-TH phân công lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh; Công văn số 709/CATP-TH phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại gian hàng ẩm thực, quảng bá sản phẩm địa phương. Trong đó, Công an thành phố huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại các sự kiện. Đối với các hoạt động khác diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh, Quảng trường Đại Đoàn Kết, đường Anh Hùng Núp, Nhà Thiếu nhi thành phố, Bảo tàng tỉnh, Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Khách sạn Pleiku Palace, Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai… Công an thành phố đã phân công lực lượng làm công tác bảo vệ. Các xã, phường có liên quan cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Ngoài ra, đơn vị cũng ban hành kế hoạch chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát phòng-chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và kế hoạch đảm bảo an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu tháng 5, Công an TP. Pleiku đã tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác để làm trong sạch địa bàn như: Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện công tác phòng-chống tội phạm; tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm trật tự giao thông, trật tự và mỹ quan đô thị; gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, các nhóm gây rối, đòi nợ, “bảo kê”; tập trung phát hiện, đấu tranh triệt phá các nhóm tội phạm nguy hiểm khác. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an các xã, phường phối hợp với lực lượng dân quân, dân phòng, ban bảo vệ dân phố, tổ tự quản tăng cường tuần tra kiểm soát trên các trục giao thông, các tuyến phố nội thành, ngoại thành để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra, lực lượng Công an tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để xử lý các đối tượng thanh-thiếu niên chạy xe lạng lách, càn quấy gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các chuyên đề về tốc độ, nồng độ cồn.

Trong ngày 21-5, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trực 100% quân số. Riêng lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng các xã, phường tổ chức ứng trực, triển khai bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn và khu vực diễn ra các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch.

* P.V: Trung tá có thể cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, Công an TP. Pleiku sẽ có giải pháp gì trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông để tạo niềm tin, sự an toàn cho du khách và các nhà đầu tư khi đến với địa phương?

- Trung tá TRẦN KHÁNH DỰC: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tập trung nâng cao các biện pháp phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm như: cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”... quyết tâm kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự.

Bên cạnh đó, Công an TP. Pleiku sẽ tấn công mạnh vào tội phạm ma túy, triệt phá kịp thời các đường dây, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke. Tăng cường công tác lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện ma túy ra giáo dục tại cộng đồng dân cư, đưa đi cai nghiện bắt buộc; thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, góp phần hạn chế các điều kiện phát sinh tệ nạn ma túy tại cơ sở. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Cùng với đó, Công an thành phố tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm ở địa bàn cơ sở; tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị vào công tác này. Tập trung cho công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, khung giờ cao điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm. Duy trì thực hiện các kế hoạch chuyên đề, nhất là về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho người dân, tập trung vào vùng dân tộc thiểu số và nhóm đối tượng thanh-thiếu niên.

* P.V: Xin cảm ơn Trung tá!