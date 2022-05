Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo

(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-dương lịch năm 2022, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước.





Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: Thanh Nhật

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ phật tử trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể quý tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã biểu dương các cấp Giáo hội và đồng bào Phật giáo cả nước trong năm qua luôn sát cánh, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phòng-chống dịch Covid-19, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, qua đó góp phần đẩy lùi, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế bền vững trong điều kiện mới. Ông cũng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đồng bào phật tử ở trong và ngoài nước sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống “hộ quốc, an dân”, có nhiều đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Phật giáo các cấp cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.



THANH NHẬT