Tặng tủ sách cộng đồng và túi an sinh cho trẻ em, người nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 17-4, Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) tổ chức chương trình “Ươm mầm hạt giống yêu thương” tại làng Tờ Số, xã Ya Hội.

Đại diện Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng thị xã An Khê tặng túi an sinh cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, chương trình đã tặng tủ sách cộng đồng cho làng Tờ Số. Tủ sách có gần 300 đầu sách như nông nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ môi trường, thanh niên làm theo lời Bác cùng nhiều truyện tranh dành cho thiếu nhi…; được đặt tại nhà rông của làng để mọi người tìm đọc dễ dàng, thuận tiện.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã tổ chức thi đọc sách, lắp ráp đồ chơi và hướng dẫn kỹ năng sống, đồng thời tặng 200 món chơi cho các em thiếu nhi. Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng thị xã An Khê tổ chức 4 gian hàng 0 đồng với nhiều đồ ăn, thức uống bổ dưỡng.

Dịp này, Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng thị xã An Khê còn tặng 5 túi an sinh (500 ngàn đồng/túi) cho trẻ em mồ côi, người già, người khuyết tật tại xã Ya Hội. Tổng kinh phí chương trình hơn 20 triệu đồng do các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân hỗ trợ.

Trước đó, ngày 16-4, Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng thị xã An Khê đã tặng 15 túi an sinh cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn tại các xã Yang Bắc, An Thành, Phú An, Tân An (huyện Đak Pơ) và xã Chơ Long (huyện Kông Chro).