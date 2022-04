Pleiku: Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên đường Trường Chinh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa có Thông báo về việc tìm nhân chứng liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong xảy ra trên đường Trường Chinh.



Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-3-2022, tại trước số nhà 15 (đường Trường Chinh, thuộc tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 81T1-9459 do ông Trần Đăng Trọng (SN 1958, trú tại 63/4/1 Tôn Thất Thuyết, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông hướng phường Trà Bá đi ngã tư Phù Đổng va chạm với xe ô tô BKS 81C-162.86 do anh Bùi Đức Quí (SN 1983, trú tại tổ 6, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) điều khiển đang dừng đỗ phía trước cùng chiều.



Hậu quả, ông Trần Đăng Trọng tử vong khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Để có cơ sở xử lý chính xác, kịp thời vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku rất mong được sự giúp đỡ của những người đã biết và chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên đến cung cấp những thông tin cần thiết để giải quyết vụ việc đúng pháp luật.



Địa chỉ cung cấp thông tin tại số 11 đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (số điện thoại liên hệ trực ban: 0269.3821625) hoặc điều tra viên Nguyễn Trọng Quang, số điện thoại: 0984.299.292.



KIỀU PHAN