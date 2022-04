LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:



- Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh Gia Lai



- Đảng ủy, lãnh đạo Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Gia Lai;



- Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai; các đơn vị, Viện Kiểm sát nhân dân các địa phương thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;



- Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai; các đơn vị, Công an các địa phương thuộc Công an tỉnh Gia Lai;



- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện Đức Cơ;



- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể và đơn vị địa phương thuộc huyện Đak Đoa;



- Đảng ủy, ban lãnh đạo BIDV chi nhánh Gia Lai, Nam Gia Lai, Phố Núi;



- Đảng ủy, ban lãnh đạo Vietcombank chi nhánh Gia Lai, Bắc Gia Lai;



- Các đồng nghiệp, bà con xóm giềng, các gia đình thông gia, sui gia, họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa… đã điện, chia buồn, gửi vòng hoa đến phúng viếng và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là:

Ông Niê Ble (SN 1945 (Ất Dậu).



Quê quán: Chư Băh, thị xã Ayun Pa.



Trú quán: 10/12 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai



Từ trần lúc: 16 giờ 20 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (Nhằm ngày: 13 tháng 3 năm Nhâm Dần)



Về nơi an nghỉ cuối cùng.



Gia đình chúng tôi trân trọng cảm ơn đến quý thầy chùa Áo Vàng (TP. Pleiku), Ban tang lễ, dịch vụ Tuấn Đak Đoa và Ban quản lý nghĩa trang TP. Pleiku đã giúp đỡ và hỗ trợ gia đình chúng tôi tổ chức hậu sự cho ông được chu toàn, trang trọng.



Trong lúc tang gia bối rối có gì điều gì sơ xuất, gia đình xin được niệm tình lượng thứ.



Vợ và các con, cháu đồng cảm tạ!

Vợ Ksor H’Lý

Trưởng Nam Ksor Hùng