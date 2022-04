Kbang: 1 người tử vong do bị sét đánh

(GLO)- Ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 14-4, trên địa bàn huyện có mưa to, giông, lốc, sét, gây thiệt hại về người, nhà ở và hoa màu. Trong đó, có 1 người tử vong do bị sét đánh.





Cơn mưa kèm giông, lốc khiến 4 ngôi nhà của người dân tại thị trấn Kbang bị tốc mái. Ảnh: Lê Nam

Cụ thể, nạn nhân là ông Mai Văn Phòng (SN 1987, thường trú tại tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê), là nhân viên của Công ty vận tải An Khê. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-4, tại tổ 7 (thị trấn Kbang), trong lúc ông Phòng đang cẩu trụ điện bỏ xuống sân vận động huyện Kbang thì bị sét đánh tử vong.

Một số bảng hiệu, pa nô, áp phích bị gió quật ngã. Ảnh: Lê Nam



Ngoài ra, mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm khoảng 10 ha diện tích hoa màu (lúa, bắp) của người dân xã Kông Lơng Khơng, Đak Hlơ bị đổ ngã, thiệt hại dưới 30%; có 4 nhà dân tại thị trấn Kbang bị tốc mái nhẹ dưới 30%; nhà xe trụ sở thị trấn Kbang bị sập và một số bảng pano, biển hiệu bị hư hỏng. Ước thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Hiện người dân đã tiến hành chống đỡ và thu hoạch diện tích cây trồng đã đến thời kỳ thu hoạch và tự khắc phục sửa chữa nhà cửa.



LÊ NAM