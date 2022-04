Hội thảo lần thứ nhất lịch sử truyền thống Công an TP. Pleiku

(GLO)- Chiều 28-4, tại Hội trường trụ sở Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai), Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ TP. Pleiku đã tổ chức hội thảo lần thứ nhất lịch sử truyền thống Công an TP. Pleiku (1965-2020).

Sau hơn 1 năm tổ chức sưu tầm tư liệu và tiến hành nghiên cứu, Thường vụ Thành ủy đã phê duyệt đề cương tổng quát phục vụ biên soạn cuốn “Lịch sử truyền thống Công an TP. Pleiku (1965-2020)” gồm 6 chương. Cụ thể, Chương mở đầu: Khái quát về TP. Pleiku; Chương I: Phong trào đấu tranh yêu nước của Nhân dân Pleiku (1945-1965); Chương II: Thành lập Ban An ninh Khu 9, tham gia đấu tranh chống các chiến lược chiến tranh của Mỹ-Ngụy (1965-1975); Chương III: Tham gia ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, trên địa bàn thị xã Pleiku (1975-1985); Chương IV: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Công an thị xã làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển thị xã Pleiku (1986-1999); Chương V: Lực lượng Công an TP. Pleiku tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng TP. Pleiku phát triển toàn diện (2000-2020).

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Bá Bính

Hội thảo lần này đã thống nhất cao các đề xuất về tên gọi của cuốn sách là “Lịch sử Công an thành phố Pleiku (1965-2020)”; đồng thời, trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về tên gọi này.

Lịch sử truyền thống Công an TP. Pleiku là công trình nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử hình thành xây dựng, chiến đấu của lực lượng an ninh khu 9 (nay là Công an TP. Pleiku); những chiến công to lớn, thành tích vẻ vang của lực lượng Công an TP. Pleiku trong suốt 55 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để phục vụ tốt hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.