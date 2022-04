Cảnh báo hiện tượng giả mạo tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông tin cảnh báo hiện nay, trên mạng xã hội, một số trang web xuất hiện một số điện thoại mạo danh Tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện.

Người dân cần cảnh giác với những số điện thoại giả mạo tổng đài. Nguồn: EVN



Tổng đài giả mạo này tiếp nhận và trả lời khách hàng các thông tin về ngành điện, hướng dẫn khách hàng liên hệ tổng đài chính thống của ngành điện để trục lợi phí cước của khách hàng sử dụng điện, làm nhiễu loạn thông tin ảnh hưởng đến quyền lợi và uy tín của ngành điện.



Do vậy, EVNSPC khuyến cáo, khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) khi có bất cứ yêu cầu nào về điện cần giải đáp hoặc hỗ trợ, chỉ cần gọi đến 2 số tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam 19001006-19009000; hoặc truy cập trang web https://cskh.evnspc.vn/, ứng dụng App/Zalo CSKH EVNSPC để được hướng dẫn kịp thời, tránh bị đối tượng xấu trục lợi.



Cụ thể thời gian qua, xuất hiện các số điện thoại 19006592, 19000184, 1900299202 và trang web www.chamsockhachhang/dien-luc-long-an/ để mạo danh Tổng đài Điện lực Long An nhằm trục lợi phí cước của khách hàng sử dụng điện tại tỉnh Long An.



Khi gọi đến các số điện thoại giả mạo này, khách hàng sẽ bị tính cước phí rất cao (từ 5.000-8.000 đồng/phút) mà không được giải đáp thông tin hoặc giải quyết kịp thời các yêu cầu về điện.



Người dân khi liên hệ số điện thoại 1900299202 thì được nghe giới thiệu tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp kèm nhạc chờ. Mặc dù không kết nối được điện thoại viên nhưng vẫn bị tính cước 5.000 đồng/phút.



Sau đó, liên hệ tiếp số 190006592 được nghe giới thiệu tổng đài giải đáp thông tin, sau khi kết nối với người nghe là giọng nữ hướng dẫn liên hệ số tổng đài chính thống của ngành điện là 19001006 khi cần thông tin cung cấp điện tại Điện lực Đức Hòa (Long An), kiểm tra cước phí thì bị tính 16.000 đồng/1 phút 20 giây.



Ngoài ra, trang web này còn giới thiệu, chỉ đường link đến tổng đài của nhiều điện lực tỉnh khác như Hậu Giang, Đồng Tháp, Hải Dương,… với cùng nội dung giới thiệu, hướng dẫn dịch vụ của ngành điện, cuối nội dung giới thiệu là số tổng đài giả mạo 1900299202.



Đáng chú ý, trong nội dung giới thiệu của tổng đài giả mạo đều lấy thông tin, địa chỉ các công ty điện lực và các chi nhánh điện lực trực thuộc nhằm cố ý giả mạo, trục lợi khi khách hàng muốn liên hệ ngành điện.



Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam chỉ có 2 đầu số duy nhất là 19001006 hoặc 19009000, trang web chăm sóc khách hàng https://cskh.evnspc.vn/ và các kênh ứng dụng App/Zalo CSKH EVNSPC của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện miền Nam, phục vụ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.



Khách hàng không nên gọi đến bất kỳ số điện thoại nào khác vì Tổng Công ty Điện lực miền Nam không cho phép hay ủy quyền bất kỳ tổ chức, đơn vị, cá nhân nào thực hiện chức năng chăm sóc khách hàng của ngành điện lực miền Nam.



Trước đó, trong năm 2020-2021, Tổng Công ty Điện lực miền Nam triển khai dán decal giới thiệu, nhận biết số tổng đài chăm sóc khách hàng 19001006-19009000 tại từng nhà khách hàng với số lượng 7,2 triệu tờ decal nhằm mục đích cung cấp số điện thoại để khách hàng liên hệ khi có bất cứ yêu cầu về dịch vụ điện. Đồng thời, cảnh giác khách hàng về số điện thoại giả mạo ngành điện.

Theo T.D (LĐO)