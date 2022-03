Phạt 5 nhà thầu vi phạm thi công trên quốc lộ 19

(GLO)- Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 nhà thầu thi công trên tuyến quốc lộ 19-đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai do vi phạm các quy định đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; đồng thời yêu cầu các đơn vị này thực hiện ngay các biện pháp khắc phục.

Theo đó, các đơn vị gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng giao thông 1 (Hà Nội); Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Hà Nội), bị phạt mỗi đơn vị 12 triệu đồng vì thi công trên đường bộ đang khai thác nhưng bố trí cọc tiêu di động không đầy đủ theo quy định-đoạn qua địa bàn 2 xã Ia Nan, Ia Krêl (huyện Đức Cơ), xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông).

Nhà thầu thi công dự án nâng cấp quốc lộ 19-đoạn qua địa bàn xã Kdang (huyện Đak Đoa) vi phạm các quy định đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH Hợp Tiến (tỉnh Hà Nam) cũng bị xử phạt mỗi đơn vị 4 triệu đồng vì không bố trí người hướng dẫn giao thông ở 2 đầu cống thi công theo đúng quy định-đoạn qua địa bàn xã Tân An (huyện Đak Pơ), xã Kdang (huyện Đak Đoa).

Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu các đơn vị vi phạm nêu trên phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Được biết, dự án nâng cấp quốc lộ 19-đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai (từ đèo An Khê, thị xã An Khê đến Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ) có tổng chiều dài 126 km do Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông-Vận tải) làm chủ đầu tư; khởi công từ cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.