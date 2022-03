Khởi công xây dựng nhà cho 2 hộ nghèo ở Đức Cơ và Chư Sê

(GLO)- Ngày 24-3, Huyện Đoàn Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức lễ khởi công nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở xã Ia Kriêng. Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê cũng khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo ở xã Ia Ko.





Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho ông Rơ Mah Jin-hộ nghèo ở xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Lài

Theo đó, căn nhà “Đại đoàn kết” do Huyện Đoàn Đức Cơ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ xây dựng cho gia đình ông Rơ Mah Jin-hộ nghèo ở làng Ấp (xã Ia Kriêng). Ngôi nhà có diện tích 36 m2, tổng kinh phí 60 triệu đồng; trong đó, 40 triệu đồng trích từ quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ, các tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện đóng góp 10 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên trong xã hỗ trợ ngày công xây dựng.



Đây là công trình thanh niên nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Cơ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027); chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).



Căn nhà Chữ thập đỏ do Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với chùa Mỹ Thạch và UBND xã Ia Ko xây dựng cho gia đình ông Siu Alun-hộ nghèo ở làng O Grưng, xã Ia Ko. Căn nhà có diện tích 32 m2, kinh phí xây dựng 35 triệu đồng; trong đó, Đại đức Thích Quảng Phước-trụ trì chùa Mỹ Thạch vận động, tài trợ 30 triệu đồng; còn lại do gia đình, người thân đóng góp.



PHAN LÀI - ANH QUÂN