Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

(GLO)- Ngày 21-3, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển" công bố kết quả và danh sách người đạt giải tại kỳ thi thứ nhất như sau:





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ NHẤT

Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

(kèm theo Công văn số 01-CV/BTCCT, ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)



I- Đáp án Kỳ thi thứ nhất



Câu 1: Đáp án đúng là: c. Tỉnh Pleiku.



Câu 2: Đáp án đúng là: a. Ngày 12/12/1932; Vua Bảo Đại ra Chỉ dụ lập đạo Gia Lai.



Câu 3: Đáp án đúng là: b. Đêm 23/8/1945; ông Trần Ngọc Vỹ làm Chủ tịch.



Câu 4: Đáp án đúng là: b. Thứ hai (sau Nhã nhạc cung đình Huế); Ngày 25/11/2005.



Câu 5: Đáp án đúng là: c. Ngày 22/01/2020; theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Câu 6: Đáp án đúng là: b. 44 dân tộc; Nùng, Tày, Mường.



Câu 7: Đáp án đúng là: b. Cà phê, Chanh dây.



Câu 8: Đáp án đúng là: a. Đứng thứ 21 cả nước, đứng đầu khu vực Tây Nguyên.



Câu 9: Đáp án đúng là: c. Có 6 tuyến quốc lộ; gồm quốc lộ: 14, 19, 25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông.



Câu 10: Kỳ thi thứ nhất có: 68.560 lượt người tham gia dự thi.



II- Kết quả và danh sách người đạt giải Kỳ thi thứ nhất:



* Giải Nhất: 01 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng)



1. Ka Wen - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



* Giải Nhì: 03 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng)



1. Đoàn Thị Bích Nguyệt - Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai.



2. Nguyễn Ngọc Hà - Số 36, Lạc Long Quân, thành phố Pleiku, Gia Lai.



3. Trần Thị Thu Hiền - Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

.

* Giải Ba: 05 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng)



1. Phạm Hồng Thắm - Số 23A, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.



2. Nguyễn Thị Như Ngọc - Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.



3. Nay Ban - Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Nguyễn Thị Tiến - Số 177/1, Hoàng Quốc Việt, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



5. Phan Thị Thanh Hiền - Số 101, Lương Định Của, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



* Giải Khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng)



1. Đoàn Thị Thuỷ - Số 28, Nay Đer, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



2. Nguyễn Thị Thu - Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, Gia Lai, tỉnh Gia Lai.



3. Mai Thị Hồng Tâm - Trường THCS dân tộc nội trú Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Phan Lê Mỹ Kiều - Tổ dân phố 13, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



5. Lê Minh Hiếu - Phường Iakring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



6. Nguyễn Lê Cảnh - Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



7. Nguyễn Hữu Thức - Tổ dân phố 1, Thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai.



8. Lương Tuấn Thông - Số 561, Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



9. Nguyễn Thị Thu Hoài - Tổ dân phố 3, thị trấn Kon Dõng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.



10. Thái An Đông - Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.



11. Nguyễn Thị Thái Hà - phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



12. Trần Thị Duyên - Số 07, Nguyễn Thái Học thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



13. Ksor H'Bu - Chi bộ thôn Kte nhỏ, Đảng bộ xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.



14. Nguyễn Toại Thành - Tổ dân phố 10, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.



15. Trương Minh Giới - Ủy ban nhân dân xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Câu hỏi kỳ thi thứ hai Cuộc thi tìm hiểu



GLO