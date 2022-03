Công an huyện Ia Grai truy tìm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông xảy ra ngày 18-3 -2022

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đang tiến hành điều tra, xác minh tin báo vụ tai nạn giao thông, xảy ra ngày 18-3 tại tỉnh lộ 664-đoạn qua làng Blang 2, xã Ia Dêr.



Quá trình kiểm tra, xác minh, bước đầu xác định: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18-3, anh Nguyễn Việt Đức (SN 1994, trú tại làng Klăh 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) có điều khiển xe mô tô BKS 50Y1-739.11 di chuyển theo hướng từ UBND xã Ia Dêr đi TP. Pleiku. Khi đi đến tỉnh lộ 664-đoạn qua làng Blang 2, xã Ia Dêr thì va chạm với 1 xe ô tô (chưa rõ BKS, người điều khiển) di chuyển cùng chiều. Hậu quả, anh Đức tử vong tại chỗ.



Qua kiểm tra camera của các hộ dân hai bên đường trước, trong và sau khi tai nạn xảy ra xác định chiếc xe ô tô có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên là xe ô tô tải (tự đổ), nhãn hiệu CNHTC.



Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân biết để phối hợp truy tìm hoặc cung cấp thông tin về người và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên.



Mọi thông tin liên quan xin liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Đại Dương-Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ia Grai (địa chỉ: 212 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, số điện thoại: 0981129909).



GLO