Đa dạng quà tặng Valentine

(GLO)- Tại các cửa hàng bán hoa tươi, quà lưu niệm, các sản phẩm quà tặng trong ngày lễ Valentine (lễ tình nhân) được trưng bày bắt mắt, đa dạng chủng loại. Năm nay, nguồn cung hạn chế nên giá hoa tươi tăng mạnh, nhiều khách hàng chuyển hướng sang hoa khô, chocolate và các mặt hàng lưu niệm từ bình dân đến cao cấp để làm quà tặng trong ngày lễ tình nhân.





Hoa tươi “sốt” giá



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng cung ứng hoa tươi trên thị trường cho ngày lễ Valentine trên địa bàn tỉnh bị hạn chế. Vì thế, giá hoa hồng và các loại hoa khác tăng cao so với mọi năm. Anh Lê Bá Đức-chủ tiệm hoa tại số 79 Đinh Tiên Hoàng (TP. Pleiku) cho hay: “Chưa bao giờ giá hoa tăng cao như năm nay. Hoa hồng bán nguyên kiện từ 10-15 ngàn đồng/bông, nếu mua hàng tuyển thì khoảng 30 ngàn đồng/bông. Hoa đồng tiền trước kia chỉ 70 ngàn đồng/bó thì nay tăng vọt lên 200 ngàn đồng/bó. Để giữ ổn định về giá thành phẩm (bó hoặc lẵng), chúng tôi đã tính toán cân đối lại số lượng các loại hoa cho phù hợp thay vì tăng giá lên cao. Tùy theo nhu cầu của khách mà có giá từ 300-600 ngàn đồng/bó hoặc lẵng. Đối với các loại hoa nhập khẩu thì giá tùy theo số lượng và chủng loại hoa”. Mặc dù giá hoa đang tăng cao song theo dự báo sức mua sẽ tăng mạnh ngay ngày lễ. Do đó, tiệm hoa 79 Đinh Tiên Hoàng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để lên mẫu, thiết kế các kiểu dáng theo nhu cầu của khách hàng.

Thời điểm này, chị Võ Thị Tùng Vy-chủ shop hoa Minh Thảo (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) mới nhận lác đác đơn khách hàng tặng quà thông qua dịch vụ điện hoa. Ảnh: Ngọc Minh



Tại thị xã An Khê, để kịp thời cung ứng cho thị trường dịp Valentine, từ ngày 10-2, chị Trần Thị Kim Liên-chủ đại lý hoa tươi Kim Liên (phường An Phú, thị xã An Khê) đã chủ động đặt các mặt hàng như: hoa hồng, đồng tiền, hoa phong lan, hướng dương, salem, baby… “Hầu hết các loại hoa đều tăng giá khoảng 10%, riêng hoa hồng là tăng nhiều nhất. Cùng kỳ năm trước, giá hoa hồng chỉ từ 5-10 ngàn đồng/bông nhưng năm nay đã tăng lên 10-20 ngàn đồng/bông”-chị Liên so sánh.



Tương tự, trên cơ sở đánh giá nhu cầu và sức mua ngày lễ, chị Võ Thị Tùng Vy-chủ shop hoa Minh Thảo (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chỉ nhập vừa đủ một số hoa trang trí, 800 cành hoa hồng cùng với chocolate. Số lượng các mặt hàng đều giảm 10-20% so với năm trước. Chị Vy chia sẻ: “Nếu như những năm trước tầm này đã có nhiều khách hàng đặt mua hoa qua dịch vụ điện hoa, thì năm nay lác đác vài khách trên địa bàn thị xã. Mọi người thường đặt lẵng hoa giá từ 300-500 ngàn đồng/lẵng hoặc hoa kèm với hộp chocolate có giá khoảng 400 ngàn đồng. Khách thường đến mua trực tiếp nhiều hơn vào chiều ngày 13 và 14-2”.

Hoa và socola vẫn là những món quà được nhiều bạn trẻ lựa chọn để thể hiện tình cảm trong ngày Valentine. Ảnh: Vũ Chi



Hoa tươi “sốt” giá, nhiều khách hàng, nhất là giới trẻ đã chuyển sang hoa khô, hoa sáp, chocolate để làm quà tặng. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình-chủ tiệm bánh Ngân Gold (106 Hùng Vương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Để chuẩn bị cho mùa Valentine năm nay, tôi đã thiết kế khoảng 300 bó hoa khô, hoa sáp với giá từ 600 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, sản phẩm chocolate hình trái tim có giá từ 350-450 ngàn đồng/hộp, bánh kem từ 200-500 ngàn đồng/cái. Hiện tại, đã có nhiều khách online đặt mua 50% số lượng hàng nên khả năng nhu cầu mua hoa, bánh và chocolate sẽ tăng cao trong ngày lễ”.



Tương tự, vì giá hoa tươi tăng cao, tại thị xã Ayun Pa các chủ shop và người bán lẻ hạn chế nhập hàng nên lượng hoa tươi được rất ít, thay vào đó là các loại hoa sáp, hoa kim tuyến, hoa tiền, hoa giấy nghệ thuật… phục vụ nhu cầu của khách hàng trong ngày lễ tình nhân.



Đa dạng quà tặng Valentine

Các sản phẩm phục vụ ngày lễ tình nhân tại shop quà lưu niệm Tiệm Của Bối (51 Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa) rất đa dạng để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Ảnh: Vũ Chi



Tại shop quà lưu niệm Tiệm Của Bối (51 Hoàng Văn Thụ, thị xã Ayun Pa), các mặt hàng phục vụ thị trường Valentine cũng rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Chị Nguyễn Thị Thu Trang-chủ cửa hàng cho hay: “Tuy các mặt hàng rất phong phú nhưng lượng người mua đến shop chưa nhiều, đa phần là các bạn tuổi teen mua sớm để gửi đi xa. Sản phẩm các bạn tìm mua chủ yếu là gấu bông, túi xách và các vật dụng thân thuộc hàng ngày như ly uống nước, bình giữ nhiệt. Các bạn trẻ thường mua theo cặp đôi để bày tỏ tình cảm với người mình thương. Giá cả các mặt hàng từ vài chục ngàn đến hơn 1 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu khách hàng”.



Bên cạnh những món quà nhỏ mang giá trị tinh thần nhằm bày tỏ tình cảm, xu hướng dành tặng người thương các mặt hàng thiết thực, có giá trị sử dụng lâu dài như nữ trang, đồng hồ, điện thoại cũng được nhiều người lựa chọn. Nắm bắt xu hướng ấy, Cửa hàng Thế giới Kim cương Co.op Mart Pleiku (TP. Pleiku) từ ngày 11-2 đã chạy chương trình ưu đãi giảm giá 20% đối với các mặt hàng trang sức, giảm từ 4-6% đối với mặt hàng kim cương; đồng thời, tung ra một số sản phẩm đặc biệt như kim cương 99 giác cắt.

Chị Lê Thị Kim Liên-Cửa hàng trưởng Thế giới Kim cương-thông tin: “Sức mua trong những ngày cận lễ đang tăng nhẹ và nhiều khả năng sẽ tăng cao trong ngày 14-2. Từ ngày 6-2 đã có khách hàng quan tâm, tham khảo và chọn mẫu đặt hàng quà tặng Valentine. Hiện nay, cửa hàng có đa dạng sản phẩm và phân khúc giá phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đồng thời cửa hàng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu thiết kế riêng theo nhu cầu của khách”.



Khách hàng đang lựa chọn mua điện thoại tại Thế giới di động. Ảnh: Sơn Ca



Còn tại Cửa hàng Thế giới Di dộng (số 05 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku), doanh số bán hàng tăng trưởng tốt khi lượng khách hàng tăng cao. Để thu hút khách hàng trong dịp này, Thế giới Di động đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá sâu đối với mặt hàng đồng hồ, điện thoại di động. Thông tin về tình hình kinh doanh, anh Chu Thái Hoàng-Quản lý cửa hàng-cho biết: “Dịp lễ Valentine, xu hướng quà tặng đồng hồ, điện thoại di động khá phổ biến, doanh số trong dịp lễ tăng khoảng 170% so với ngày thường. Năm nay, từ ngày 10-2 chúng tôi đã có khách đến lựa chọn, mua hàng để dành tặng cho ngày Valentine. Dù sức mua tăng cao nhưng giá cả rất bình ổn, thậm chí giá tốt hơn so với ngày thường”.



SƠN CA - NGỌC MINH - VŨ CHI