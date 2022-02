Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tìm người bị hại trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.





Gia Lai: Khởi tố 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ án hình sự: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 4-2021 đến tháng 10-2021 tại huyện Chư Păh.

Các đối tượng (lần lượt từ trái sang): Luyện Minh Phước, Lê Xuân Hùng, Lâm Thế Vương và Nguyễn Đức Toàn. Ảnh: Hữu Trường



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Đức Toàn (SN 1997), Lâm Thế Vương (SN 2001, cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), Lê Xuân Hùng (SN 1995, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), Luyện Minh Phước (SN 2001, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.



Qua kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2021 đến tháng 10-2021, Nguyễn Đức Toàn đã liên hệ và rủ Lê Xuân Hùng, Luyện Minh Phước, Lâm Thế Vương sử dụng trang Fanpage: facebook.com/Diones-Luiz-Sandri-131872827487244 quảng cáo bán hàng mỹ phẩm và dùng mạng xã hội Facebook tuyển cộng tác viên bán hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao. Khi nhiều cá nhân (khoảng hơn 300 người) đăng ký làm công tác viên (bị hại) bán hàng thì các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo, giả làm khách đăng ký mua hàng của các cộng tác viên. Cộng tác viên tưởng thật nên chuyển tiền mua hàng và bị các đối tượng nêu trên chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.



Để có cơ sở điều tra mở rộng, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết, tố giác. Đồng thời, ai là người bị hại thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh qua số điện thoại: 0694.329.148, địa chỉ 267A Trần Phú, TP. Pleiku gặp Điều tra viên Hồ Quang Dũng (số di động: 0989.657.177) để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.



KIỀU PHAN