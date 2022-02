Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(GLO)- Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Xung quanh việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh.

* P.V: Thưa ông, năm qua, ngành BHXH tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Ông Trần Văn Lực. Ảnh: Như Nguyện

- Ông Trần Văn Lực: Năm 2021, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh nói riêng gặp khá nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, với quyết tâm cao, BHXH tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật. Toàn ngành chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng-chống dịch Covid-19, tổ chức 4 lần chi trả gộp 2 tháng lương hưu trong cùng 1 kỳ chi trả, đồng thời khuyến khích, vận động người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân để phòng dịch. Trong năm 2021, ngành đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN với số tiền trên 2.767,4 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm trước. Thực hiện điều chỉnh và chi trả lương hưu theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7-12-2021 của Chính phủ cho 29.428 người với số tiền tăng so với trước điều chỉnh là 10 tỷ đồng.