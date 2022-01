Việt Nam có hơn 91% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(GLO)- Chiều 10-1, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.





Đồng chí Lê Minh Khái-Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Gia Lai, tham dự hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Y tế và một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu BHXH tỉnh Gia Lai.



Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngành BHXH đã luôn chủ động, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến hết 31-12-2021, toàn quốc có 16,547 triệu người tham gia BHXH, tăng 2,2% so với năm 2020; đặc biệt tham gia BHXH tự nguyện có 1,45 triệu người, tăng 28,9% so với năm trước; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,4 triệu người, tăng 0,4% so với năm 2020 và có trên 88,837 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao.



Trong năm 2021, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 395.472 tỷ đồng, tăng 2.390 tỷ đồng so với năm 2020. Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; tăng cường việc chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.



Trong năm 2022, ngành BHXH phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể: tham gia BHXH đạt khoảng 37-38% lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi và tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 92% dân số. Đẩy mạnh giao dịch điện tử, 100% dịch vụ công của ngành được thực hiện ở mức độ 4; chỉ số hài lòng của người tham gia đạt mức 82,5% (vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28/NQ-TW).



Hội nghị đã nghe một số cơ quan Trung ương và địa phương trình bày các tham luận, kiến nghị đề xuất xung quanh vấn đề thực hiện công tác BHXH, BHYT. Tại đây, BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022”.



Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho BHXH Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Ngoài ra, còn có 4 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương những nỗ lực của ngành BHXH trong thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong năm qua, góp phần đảm bảo an sinh xã hội mặc dù trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Một số kết quả quan trọng mà ngành BHXH đã thực hiện tốt đó là phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 116, góp phần hỗ trợ cấp bách, kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành BHXH đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, đến nay đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT lên đến hơn 91%; tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tăng so với năm 2020; thực hiện tốt chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành… Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị thời gian tới, ngành BHXH cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.



