Nỗi lo thực phẩm bẩn trước cổng trường

(GLO)- Trước cổng một số trường học ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) xuất hiện các điểm kinh doanh thức ăn nhanh, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Dạo quanh một số cổng trường học dễ dàng bắt gặp những hàng quán bày bán bánh mì, xôi chiên, xúc xích, chuối chiên, trà sữa, bim bim, bánh, kẹo... với đủ các màu sắc, bao bì bắt mắt, sẵn sàng phục vụ các “Thượng đế” nhí. Bằng mắt thường thì khó phân biệt được thực phẩm nào đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh.

Chỉ với một bếp gas mi ni, cái chảo, dầu ăn và một số nguyên liệu là chủ quán có thể chế biến các món chiên, thức ăn vặt. Thực phẩm được chế biến ngay bên lề đường, không được che đậy, bảo quản. Về nguyên liệu, có khi đến cả người bán cũng không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn chế biến để bán. Do đó, nhiều phụ huynh rất lo lắng, không dám cho con em mình ăn những thứ bán trước cổng trường. Bà Đinh Thị Hậu (xã Đông) cho hay: “Tôi dặn dò các con không được ăn bánh kẹo ở trước cổng trường vì không biết có an toàn không”.

Hàng quán trước Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Kbang). Ảnh: Minh Ngân

Tuy nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ như bà Hậu, nhiều người vẫn vô tư đáp ứng những đòi hỏi của con em mình. “Mấy cháu nhỏ của tôi cứ đòi mua thức ăn tại đây. Chất lượng thế nào thì tôi không biết, cứ mua vậy thôi”-ông Đinh Tước (xã Đông) bộc bạch.

Về vấn đề này, thầy Trần Ngọc Ánh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (xã Đông) cho hay: Đa số những hàng quán trước cổng trường học thường bán đồ ăn, thức uống, đồ chơi giá rẻ cho học sinh; trong đó nhiều loại không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Vào giờ ra chơi hoặc tan học, có thêm những chiếc xe bán hàng lưu động xuất hiện trước cổng trường, sau đó được thu dọn rất nhanh nên rất khó để nhà trường kiểm soát. “Nhà trường thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cũng như các em học sinh hết sức lưu ý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các hàng quán trước cổng trường. Cùng với đó, nhà trường cũng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán này về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”-thầy Ánh cho biết thêm.

Tương tự, thầy Phan Đình Toàn-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Kbang) cũng cho hay: “Nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em học sinh không nên mua đồ ăn ở các hàng quán trước cổng vì tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà trường mong UBND thị trấn Kbang thường xuyên kiểm tra cũng như có quy định không cho bán hàng rong ở ngay cổng trường để đảm bảo an toàn”.