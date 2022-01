Lời cảm tạ

Chồng, cha chúng tôi là Nguyễn Tiến Khoa-Đại tá, nguyên Chánh Thanh tra Quân đoàn 3. Sinh ngày 13-8-1965, tại TP. Việt Trì, Phú Thọ. Trú quán tại nhà số 05, Bùi Thị Xuân, TP. Pleiku.



Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, họ mạc, các y-bác sĩ của các bệnh viện trong quân đội tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh trọng đã từ trần vào hồi 2 giờ 25 phút ngày 17-1-2022 (nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu), hưởng dương 57 tuổi. An táng tại Nghĩa trang Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



Gia đình chúng tôi trân trọng cảm tạ:



Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3; Thanh tra Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai; Ban Pháp chế Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu chiến binh các huyện, thị, thành phố; Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân đoàn 3; lãnh đạo Chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3; các y-bác sĩ, cán bộ, nhân viên của các Bệnh viện Quân y: 108, 175, 211; Huyện ủy Chư Prông; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, bà con tổ dân phố 2, phường Yên Đổ (TP. Pleiku); các sư thầy chùa Bửu Hải; dịch vụ tang lễ Tuấn Tây Sơn; các cụ ông cụ bà, bạn bè, thân hữu, họ mạc gần xa…



Đã tổ chức tang lễ trọng thị, phúng viếng và đưa linh cữu của chồng, cha chúng tôi là Nguyễn Tiến Khoa về nơi an nghỉ cuối cùng.



Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng tôi có gì sai sót, xin được niệm tình tha thứ!



Vợ: Lê Thị Tứ

Cùng gia quyến đồng cảm tạ