Krông Pa: Phát hiện 1 người chết trong tư thế treo cổ trên đỉnh núi Chư Jin

(GLO)- Vào lúc 7 giờ ngày 22-1, Công an xã Phú Cần (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) phát hiện 1 nam giới chết trong tư thế treo cổ trên đỉnh núi Chư Jin thuộc địa phận buôn Mlah.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Quang Ngọc



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pa đã cử các đội nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương, Công an xã Phú Cần và ngành chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, xác định người đàn ông này đã chết khoảng 10 ngày, tử thi đang trong tình trạng phân hủy. Công an huyện Krông Pa xác định nạn nhân có tên là P.M.C. (SN 1980, trú tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), chết do tự tử vì không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, một người dân ở khu vực này phát hiện thi thể nạn nhân và báo cho lực lượng Công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Cần đã nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời thông báo cho Công an huyện để phối hợp xử lý, thông báo cho người thân nạn nhân đến nhận diện.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.



QUANG NGỌC