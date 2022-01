Đau đầu với nạn trộm chó

(GLO)- Chỉ trong 1 đêm, xóm tôi có đến 3 con chó bị mất trộm. Đáng chú ý, trong số đó có 1 con becgie và 2 con chó cảnh nhập ngoại. Mỗi con có giá từ 3 đến 10 triệu đồng. Riêng số chó cỏ thì không hề hấn gì. Vì vậy, nhiều người cho rằng, kẻ gian không phải trộm để bán cho các quán thịt chó như trước đây, mà chuyển đi nơi khác bán lại cho người có nhu cầu nuôi.

Hiện trường các vụ trộm chó thể hiện kẻ gian không phải sử dụng các ngón đòn đánh bả hay ném thòng lọng kéo lê trên mặt đường như trước đây. Các vụ trộm chó xảy ra vào ban đêm và ngay trong vườn nhà. Lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đột nhập vào vườn nhà để thực hiện hành vi trộm cắp. Có một điều rất lạ là chủ nhà hầu như không hề nghe một tiếng chó sủa nào. Có lẽ bọn trộm “hành nghề” rất tinh vi hoặc sử dụng một loại thuốc dẫn dụ nào đó khiến những chú chó dù dữ dằn đến đâu cũng phải ngoan ngoãn cho đầu vào rọ.

Minh họa: Hà Mi

Vừa mất một chú becgie có giá đến 10 triệu đồng, ông anh hàng xóm tôi đã lên cơ quan Công an trình báo sự việc và đề nghị điều tra làm rõ. Trong khi chờ thông tin từ cơ quan Công an, anh cũng đã lên mạng xã hội đánh tiếng mua lại với giá cao vì thương con vật vốn trung thành với chủ. Song, anh cũng không hy vọng gì về sự rủ lòng thương cảm của đám “cẩu tặc”.

Theo nhận định của một người làm trong ngành Công an, đây là thủ đoạn mới của các đối tượng trộm chó. Để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nhâm Dần, thiết nghĩ, lãnh đạo Công an TP. Pleiku cần chỉ đạo triển khai các biện pháp ngăn chặn nạn trộm chó đang có dấu hiệu nóng lên trên địa bàn.