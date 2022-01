Cây trái từ vườn ra phố đón xuân

(GLO)- Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, những người phụ nữ Jrai, Bahnar ở các làng ven Phố núi Pleiku lại tranh thủ đem những thức “cây nhà lá vườn” ra chợ bán. Ngoài mong muốn kiếm thêm thu nhập trong ngày Tết, họ cũng góp phần làm cho phiên chợ cuối năm thêm phong phú, đặc sắc.

Dạo quanh Pleiku những ngày cận Tết, nhất là các tuyến đường: Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuật, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng… gần khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku không khó để bắt gặp chị em phụ nữ dân tộc thiểu số với chiếc gùi sau lưng, trên tay cầm đủ các loại cây trái. Thay vì mời chào, nài nỉ khách, họ cứ lặng lẽ rảo bước và chỉ dừng lại khi có ai đó chủ động gọi hỏi mua hàng.

Nhiều mặt hàng là cây nhà nhà vườn được phụ nữ Jrai, Bahnar bày bán trong ngày cận Tết. Ảnh: Anh Huy

Sau khi chọn một vị trí trên đường Nguyễn Thiện Thuật, mẹ con chị Ksor Vai (làng Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) lấy ra từ 2 chiếc gùi mang theo từng bó hành, ngò, sả đã được rửa sạch, tiếp đến là những bó cây sống đời rồi sắp xếp gọn gàng lên chiếc bao sạch được trải xuống mặt đường. Mỗi bó sống đời khoảng 5 nhánh được cột cẩn thận và bán với giá 10 ngàn đồng. Ngồi một lúc, chị Vai giao lại “quầy hàng” cho con gái chừng 16 tuổi trông coi, còn mình mang theo vài bó cây và 1 rổ nhựa với các loại hành, ngò đi bán dạo. Chị bộc bạch: “Mình trồng 3 luống hành, ngò, sả thì có vài bụi. Mình cũng trồng thêm cây sống đời nữa vì nhiều người thích loại này. Mỗi dịp Tết thì bán được nhiều hơn vì mọi người mua để trên bàn thờ hoặc trang trí trong nhà”.

Tương tự, 2 ngày nay, chị Ksor Hành cùng vài phụ nữ trong làng Klah (xã Ia Dêr) chọn góc ngã tư đường Trần Phú-Hoàng Văn Thụ để ngồi bán trái cây thu hoạch từ vườn nhà. Ngoài đu đủ xanh, chị còn bán những chùm quả sung, dứa, chuối. “Mình bán nhiều nhất là đu đủ.Đi bán thế này vừa có thu nhập lại vui nên năm sau mình sẽ tiếp tục trồng thêm để bán”-chị Hành phấn khởi nói.

Bà Chưh bên những cây cọ trên một góc đường. Ảnh: Anh Huy

Ngồi lặng lẽ bên lề đường Hùng Vương-đoạn gần cổng Trường THPT chuyên Hùng Vương, bà Chưh (xã Chư Hreng, TP. Kon Tum) rao bán những cây cọ và cây sống đời. Những năm trước, bà chỉ bán ở TP. Kon Tum. Do sức mua đã giảm nên năm nay bà quyết định chuyển hướng đến TP. Pleiku. Từ sáng sớm, bà đã đón xe buýt mang theo 1 bao và 1 gùi cây. Bà chia sẻ: “Mình bán từ 30-150 ngàn đồng/cây cọ; cây to nhất có củ bằng nửa chiếc gùi cũng chỉ 250 ngàn đồng, cây sống đời cũng chỉ vài chục ngàn đồng 1 bó có 5-6 cành. Ngày mai, mình tiếp tục đến đây để bán”. Theo bà Chưh, cây cọ và cây sống đời đều mang lại may mắn trong năm mới.

Cùng với muôn vàn sắc hoa rực rỡ, những gùi hàng cây trái bình dị của chị em trên những tuyến đường nhộn nhịp điểm thêm cho Phố núi một nét xuân riêng. Tết Nhâm Dần năm 2022 đang cận kề. Mong rằng, một mùa Tết ấm cúng, đủ đầy sẽ đến với mọi người, mọi nhà.