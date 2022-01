Cần hiểu đúng quy định về quản lý, sử dụng pháo

(GLO)- Để đón cái Tết vui tươi, hạnh phúc và đảm bảo an toàn, người dân cần hiểu đúng, hiểu rõ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ngày 27-11-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP quy định rất cụ thể đối với công tác quản lý, sử dụng pháo. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một bộ phận người dân vẫn hiểu nhầm loại “pháo hoa” mà Chính phủ cho phép sử dụng thành “pháo hoa nổ”, dẫn đến những vi phạm đáng tiếc xảy ra.

Để đón cái Tết vui tươi, hạnh phúc và đảm bảo an toàn, người dân cần hiểu đúng, hiểu rõ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nhằm tránh những vi phạm, hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trước hết, phải phân biệt rõ pháo bao gồm: pháo hoa và pháo nổ. Trong đó, pháo hoa là loại pháo được Chính phủ cho phép sử dụng, được hiểu là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, không chứa thuốc pháo nổ, khi đốt chỉ phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Pháo hoa thường được bán trong các tiệm bánh sinh nhật hoặc sử dụng để phát sáng trong đám cưới, hội nghị, gồm các loại như: que khi đốt phát ra các tia sáng, nến khi châm lửa phụt ra các loại tia sáng đủ màu sắc. Loại pháo hoa nói trên chỉ bán tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa (bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường).

Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các loại pháo còn lại gồm: pháo nổ là loại có chứa thuốc pháo nổ, khi sử dụng gây ra tiếng nổ; pháo hoa nổ là loại có chứa thuốc pháo nổ, thuốc phóng, thuốc pháo hoa, khi sử dụng gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian (pháo hoa nổ do các cơ quan chức năng bắn vào các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị lớn của đất nước, được Thủ tướng Chính phủ cho phép). Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tự ý sử dụng các loại pháo này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ các hành vi bị cấm liên quan đến việc quản lý và sử dụng pháo. Cụ thể, cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại nghị định này. Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo (Điều 14 Nghị định đã quy định cụ thể tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đáp ứng đủ các điều kiện thì được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa).

Cùng với đó, cấm mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. Cấm lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cấm trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. Cấm chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo. Cấm giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. Cấm hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. Cấm cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.