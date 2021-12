Vụ cháy lớn tại cửa hàng nội thất ở Phú Thiện: Nguyên nhân do chập điện

(GLO)- Sáng 8-12, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ cháy ở cửa hàng nội thất tại tổ 9 (thị trấn Phú Thiện) vào rạng sáng 4-12 là do chập điện.





Cửa hàng của gia đình anh Nguyễn Đình Trung đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, sau khi vụ cháy xảy ra, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người liên quan. Qua trích xuất camera tại cửa hàng, cơ quan Công an xác định ngọn lửa xuất phát từ tủ điện tổng sau sự cố chập điện. Quanh khu vực tủ điện tổng này chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lây lan sang khu vực lân cận.



Trước đó, như Báo Gia Lai Điện tử đã đưa tin, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4-12, người dân trong khu vực phát hiện đám cháy lớn trong cửa hàng buôn bán nội thất của gia đình anh Nguyễn Đình Trung (SN 1989) nên đã hô hoán. Anh Trung cùng vợ và 2 con đã kịp thời thoát ra từ lối cửa sau. Vụ cháy thiêu rụi vật dụng trong cửa hàng rộng hơn 300 m2 của gia đình anh Trung và ảnh hưởng đến 2 căn nhà liền kề. Ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.



VĂN NGỌC