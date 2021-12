UBND tỉnh Gia Lai trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đức Cơ, Kông Chro

(GLO)- Ngày 7-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2006/UBND-NC về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XII.





I. Cử tri huyện Đức Cơ



1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng, chất lượng của hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.



Trả lời: Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ là đơn vị y tế tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế; nhà làm việc của Trung tâm đã được đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm 2011; đến nay một số hạng mục cơ sở vật chất đã có ít nhiều xuống cấp, đặc biệt tường sơn lâu ngày bị bẩn và mốc, một số nhà vệ sinh bị hỏng… cần phải được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo công năng sử dụng và đảm bảo vệ sinh. Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã chủ động, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành đánh giá lại hiện trạng cơ sở vật chất (theo biên bản làm việc ngày 10-9-2021) báo cáo Sở Y tế, đề xuất sửa chữa cải tạo (theo Tờ trình số 242/TTr-TTYT ngày 14-9-2021). Sở Y tế đã có Văn bản số 3757/SYT-KHTC ngày 11-10-2021 và Văn bản số 4151/SYT-KHTC ngày 2-11-2021 gửi Sở Tài chính, đề nghị tổng hợp vào dự toán ngân sách năm 2022.



Theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài chính đã tổng hợp chung vào dự toán ngân sách năm 2022 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Về trang thiết bị, năm 2021 đơn vị đã được tỉnh đầu tư bổ sung một số hạng mục từ nguồn ngân sách tỉnh, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng (gồm 1 máy siêu âm Doppler màu 4D 4 đầu dò; 1 máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động; 2 máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số; 1 máy thở áp lực dương; 1 máy nội soi tai mũi họng; 1 máy điện tim 3 kênh và sửa chữa ổn định Hệ thống xử lý chất thải rắn và lỏng). Năm 2022 tiếp tục bổ sung một số trang thiết bị theo nhu cầu sử dụng của đơn vị để đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sức sức khỏe cho Nhân dân (kinh phí hơn 2 tỷ đồng) và cũng đã được Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách năm 2022 trình cấp thẩm quyền phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh.

Toàn cảnh Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Ảnh nguồn internet



2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng quỹ đất đã cho Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức thuê khi chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su tại xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) để sớm có biện pháp xử lý phù họp, tránh tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả trong thời gian dài.



Trả lời: Dự án trồng cao su trên đất chuyển đổi rừng nghèo tại xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) do Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức làm chủ đầu tư đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu Số 39121000058 ngày 19-5-2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ hai vào năm 2013; với mục tiêu quy mô dự án: trồng và chăm sóc, khai thác mủ cao su phục vụ tiêu dùng xuất khẩu. Dự án được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 13-11-2012 về việc thu hồi 849 ha đất của Công ty cổ phần 30-4 Ia Pnôn và cho Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư phát triển cây cao su đã được phê phê duyệt.

Để giải quyết kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Đức Cơ và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả của dự án đầu tư tại thực địa để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30-12-2021 để xem xét, chỉ đạo xử lý.



II. Cử tri huyện Kông Chro



3. Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10-8-2021 của HĐND tỉnh Gia Lai điều chỉnh Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai; Quyết định 527/QĐ-UBND ngày 23-8-2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thì diện tích đất đưa ra khỏi Quy hoạch rừng và đất của các Công ty lâm nghiệp, Công ty MDF Vianafor Gia Lai trả lại cho địa phương quản lý trên địa bàn huyện Kông Chro cần đo đạc là 18.969,01 ha. Tuy nhiên, nguồn kinh phí để thực hiện công tác đo đạc đối với diện tích này là rất lớn huyện Kông Chro không tự đảm bảo kinh phí để thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để UBND huyện Kông Chro thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên.



Trả lời: Căn cứ Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội; Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, các ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng”. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo nhu cầu thực hiện toàn tỉnh và đã trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 28-8-2020 về việc phê duyệt Đề án: “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, các ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Hiện nay, Đề án đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Chính phủ cân đối hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để thực hiện. Tuy nhiên, do tập trung nguồn lực cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 nên đến nay Trung ương chưa phân bổ vốn cho địa phương để thực hiện Đề án này. Sau khi được Trung ương phân bổ vốn, UBND tỉnh sẽ cân đối trong dự toán hàng năm trình HĐND tỉnh thông qua để địa phương triển khai thực hiện.



4. Thời gian qua, Sở Giao thông-Vận tải đã khắc phục, sửa chữa mặt đường của tuyến đường tỉnh lộ 667 (đoạn từ thị xã An Khê đi vào huyện Kông Chro). Tuy nhiên, lượng xe lưu thông để vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng các Dự án nhà máy điện gió trên địa bàn huyện đi qua tuyến đường này khá lớn, làm mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông và Vận tải tiếp tục đầu tư, sửa chữa.



- Phần lớn hệ thống mương thoát nước dọc các khu vực dân cư trên tuyến đường tỉnh lộ 667 đi qua địa bàn huyện Kông Chro chưa được đầu tư xây dựng, vào mùa mưa nước tràn qua đường gây khó khăn và nguy hiểm đối với việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường tỉnh lộ 667 đi qua địa bàn huyện Kông Chro để đảm bảo thoát nước và an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi tham gia lưu thông trên tuyến đường này vào mùa mưa, bão.



Trả lời: Tỉnh lộ 667 đoạn qua địa bàn huyện Kông Chro có chiều dài 19 km (Km12+00-Km31+00) được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2012 với quy mô đường cấp IV miền núi mặt đường BTN rộng 5.5 m, nền đường rộng 7.5 m, qua thời gian sử dụng trên tuyến xuất hiện hư hỏng mặt đường. Để đảm bảo giao thông trên tuyến, trong các năm qua, Sở Giao thông-Vận tải đã rất quan tâm, tập trung nguồn vốn bảo trì đường bộ để sửa chữa hư hỏng mặt đường, đầu tư xây dựng rãnh các đoạn qua huyện Kông Chro. Cụ thể: Năm 2019 đầu tư sửa chữa cục bộ thảm hoàn trả mặt đường BTN đoạn Km13-Km17 (SC mặt đường 4 km, xây dựng 330 m rãnh thoát nước dọc địa bàn xã Kông Yang); năm 2021 đầu tư sửa chữa, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km17+00-Km19+00, Km23+00–Km25+600 (chiều dài thảm 4,6 km) và xây dựng rãnh thoát nước dọc bằng mương xây+tấm lát chiều 4 dài 570 m (khu vực xã Kông Yang và thị trấn Kông Chro).

Hiện nay việc đi lại, lưu thông trên tuyến đoạn qua địa bàn huyện Kông Chro cơ bản được thông suốt, thuận lợi. Vừa qua do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài tại khu vực thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, Kông Cho; với lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến lớn làm cho các đoạn Km2-Km4, Km9-Km12 (huyện Đak Pơ), Km12- Km17 (huyện Kông Chro) xuất hiện hư hỏng xuống cấp mặt đường; Sở Giao thông-Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ xử lý cục bộ các hư hỏng trên để đảm bảo giao thông đi lại trước mắt. Đồng thời Sở sẽ xem xét đánh giá cụ thể để đưa vào Kế hoạch bảo trì năm 2022, để sửa chữa tăng cường tuổi thọ công trình, cũng như đảm bảo giao thông êm thuận trên tuyến.



- Về việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc trên đoạn tuyến qua địa bàn huyện Kông Chro: Với nguồn vốn bảo trì năm 2021, Sở Giao thông-Vận tải đã đầu tư xây dựng 900 m rãnh tại một số đoạn cấp bách trên tuyến. Tuy nhiên với nguồn vốn bảo trì còn hạn hẹp, nhu cầu đầu tư sửa chữa mặt đường còn rất lớn, vì vậy, UBND tỉnh giao Sở Giao thông-Vận tải tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục rà soát, khi cần thiết sẽ đầu tư trong các năm tiếp theo.



