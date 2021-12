Ia Pa: Đi chợ lấy nhầm xe người khác

(GLO)- Công an xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) vừa tiến hành trả lại chiếc xe máy BKS 77H1-7266 nhãn hiệu Honda Wave màu xanh cho chị N.T.T. (SN 1987, trú huyện Tây Sơn, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 6-12, chị T. điều khiển chiếc xe máy trên đi chợ Ia Ma Rơn nhưng để ở khu vực không có người trông coi. Sau khi mua hàng xong, chị T. phát hiện chiếc xe máy của mình bị mất nên đã đến Công an xã Ia Ma Rơn trình báo. Nhận được tin báo, Lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hiện trường, trích xuất camera an ninh tại khu vực thì xác định 1 người phụ nữ mặc áo màu nâu, đội mũ bảo hiểm màu đen đã lấy xe máy trên điều khiển theo hướng đi thôn Bôn Sô Bahleng (xã Ia Ma Rơn) và để lại 1 xe máy biển số 11F5-6931, nhãn hiệu Honda Wave, màu đen.

Hai chiếc xe máy đã được Công an xã Ia Ma Rơn đổi trả cho hai bên. (Ảnh Công an xã Ia Ma Rơn cung cấp)

Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định chiếc xe trên của bà S.L. (trú thôn Bôn Sô Bahleng). Theo đó, sáng cùng ngày, bà L. cũng dựng xe ở gần chiếc xe của chị T., nên khi lấy xe bà L. đã bị nhầm lẫn 2 chiếc xe với nhau. Bà L. cắm chìa khóa vào ổ khóa và nổ máy bình thường nên đã chạy xe về nhà.

Hiện, Công an xã Ia Ma Rơn đã tiến hành đổi lại xe máy cho 2 bên; đồng thời cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, khi đi chợ cần để xe ở bãi giữ xe và thường xuyên kiểm tra ổ khóa đảm bảo an toàn.